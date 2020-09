Crescimento positivo para o óleo de palma sustentável

Globalmente, a área total certificada da RSPO cresceu 9% chegando a 4,2 milhões de hectares em 17 países até o fim de 2019, com produtores certificados de óleo de palma produzindo 15,19 milhões de toneladas de CSPO e 3,38 milhões de toneladas de palmiste sustentável certificado (CSPK), respectivamente, um aumento de 13% e 11% em comparação ao ano anterior. A Indonésia e a Malásia continuam sendo os maiores produtores de óleo de palma, abrangendo um total de 81% da área total certificada da RSPO.

O Relatório de Impacto de 2019 é uma edição especial, intitulada, Reflecting on a Decade of Growth, que documenta as conquistas e o desempenho da RSPO nos últimos 10 anos.

A CEO da RSPO, Beverley Postma, disse: "É inspirador ver o quanto foi conquistado pelos membros da RSPO no período de uma década, e mais recentemente, ver várias iniciativas serem lançadas que solidificam ainda mais a posição da RSPO como um padrão de liderança em certificação de óleo de palma sustentável. Sabemos que ainda há muito trabalho a ser feito se quisermos realmente atingir uma transformação no mercado. Estou confiante de que os membros da RSPO de toda a cadeia de suprimento trabalharão juntos para aumentar a captação de CSPO, apresentar impactos positivos, e enfrentar outros desafios e oportunidades que possam surgir em nosso caminho em 2021 e posteriormente."

O comunicado completo para a imprensa sobre o Relatório de Impacto pode ser encontrado aqui no site da RSPO.

Sobre a RSPO:

A RSPO é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que une as partes interessadas dos diferentes segmentos do setor de óleo de palma, incluindo produtores, processadores ou comerciantes de óleo de palma, fabricantes de produtos para o consumidor, varejistas, bancos e investidores, ONGs de defesa do meio ambiente ou de conservação da natureza e ONGs sociais ou de desenvolvimento.

