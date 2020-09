Positive Zuwächse bei nachhaltigem Palmöl

Weltweit vergrößerten sich die vom RSPO zertifizierten Flächen bis Ende des Jahres 2019 um 9 % auf 4,2 Millionen Hektar (ha) in 17 Ländern. Zertifizierte Palmölmühlen produzierten 15,19 Millionen MT an CSPO und 3,38 Millionen MT an nachhaltig zertifizierten Palmkernen (Certified Sustainable Palm Kernel, CSPK), was jeweils ein Plus von 13 % bzw. 11 % gegenüber dem Vorjahr darstellte. Indonesien und Malaysia sind nach wie vor die größten Anbauländer für Ölpalmen und decken 81 % der zertifizierten Flächen des RSPO ab.

Der Impact Report 2019 ist eine Sonderausgabe mit dem Titel Reflecting on a Decade of Growth (Nachdenken über zehn Jahre Wachstum) und dokumentiert die Errungenschaften und Leistungen des RSPO der letzten zehn Jahre.

Die neue Geschäftsführerin des RSPO Beverley Postma führte aus: „Es inspiriert zu sehen, wie viel die Mitglieder des RSPO im Laufe eines Jahrzehnts erreicht haben, sowie zuletzt den Beginn von mehreren Initiativen zu beobachten, die die Stellung des RSPO als den führenden Zertifizierungsstandard für nachhaltiges Palmöl weiter festigen. Wir sind uns bewusst, dass noch viel zu tun ist, wenn wir den Markt wirklich verändern möchten. Ich bin zuversichtlich, dass die Mitglieder des RSPO über die Lieferkette hinweg zusammenarbeiten werden, um die Nachfrage nach CSPO zu kräftigen, positive Auswirkungen zu erzielen und die anderen Herausforderungen und Chancen anzugehen, die wir 2021 und darüber hinaus erleben werden."

Über den RSPO:

Der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) ist eine gemeinnützige, internationale Mitgliederorganisation, die Interessenvertreter aus verschiedenen Bereichen der Palmölindustrie vereint, darunter Ölpalmenproduzenten, Palmölverarbeiter oder -händler, Hersteller von Konsumgütern, Einzelhändler, Banken und Investoren, Umwelt- oder Naturschutz-NGOs sowie soziale oder entwicklungspolitische NGOs.

