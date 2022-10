Crescite record per i prodotti informatici più sostenibili

L'interesse per prodotti IT più sostenibili cresce a velocità record. Oltre 1.000 modelli di prodotti sono stati certificati secondo TCO Certified, generation 9. Avendo a disposizione più prodotti certificati di più marchi, è più facile per i procurer fare scelte più sostenibili.

STOCCOLMA, 20 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- TCO Certified è la certificazione di sostenibilità per i prodotti IT, leader a livello mondiale, nonché uno strumento che aiuta i responsabili degli acquisti e le organizzazioni ad attuare per una maggiore sostenibilità in maniera corretta. TCO Certified, generation 9, è stata lanciata alla fine del 2021 e da allora, nuovi prodotti sono stati certificati a un ritmo record. La pietra miliare di 1.000 nuovi modelli certificati è stata già raggiunta, con oltre un mese di anticipo rispetto alla generazione precedente. Tutto ciò nonostante i criteri di sostenibilità ambientale e sociale siano più rigorosi, come per esempio quelli che richiedono una maggiore trasparenza sui prodotti certificati grazie all'aggiunta di oltre 40 nuovi Indicatori di Performance per la Sostenibilità (SPI) e all'estensione del sistema per le sostanze chimiche più sicure che ora copre anche le sostanze chimiche di processo utilizzate nella realizzazione dei prodotti IT.

La direzione è chiara: l'interesse del settore IT per la sostenibilità è ai massimi storici e continua a crescere. Il coinvolgimento dei marchi IT è in gran parte motivato dalle organizzazioni pubbliche e private che richiedono prodotti IT più sostenibili.

"È fantastico vedere questa accelerazione e il crescente numero di marchi che si assume le proprie responsabilità e si unisce a noi nel percorso verso la nostra visione in cui tutti i prodotti IT hanno un ciclo di vita sostenibile. Avendo a disposizione un numero maggiore di prodotti certificati, diventa più semplice per i procurer fare scelte migliori - e vediamo anche un numero sempre maggiore di responsabili degli acquistii che desiderano fare scelte migliori", ha dichiarato Sören Enholm, CEO di TCO Development, l'organizzazione dietro a TCO certified.

La certificazione TCO aiuta i procurer a ridurre le emissioni di gas serra, a ridurre i rifiuti elettronici, a fare acquisti circolari e a massimizzare il valore degli investimenti in IT. I criteri vengono aggiornati ogni tre anni, in modo da rendere, passo a passo, i prodotti certificati più sostenibili.

Tutti i modelli attualmente certificati, oltre 3.500, sono elencati nel nostro Product Finder. Informazioni sui criteri di TCO Certified sono disponibili qui.

TCO Certified

L'organizzazione che sta dietro alla certificazione di sostenibilità TCO Certified è TCO Development. La nostra vision è che tutti i prodotti IT debbano avere un ciclo di vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. I criteri scientifici e la verifica indipendente della conformità ci aiutano ad accelerare e monitorare il miglioramento.

