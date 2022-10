Croissance record du nombre de produits informatiques plus durables

L'intérêt pour des produits informatiques plus durables ne cesse de s'intensifier: plus de 1 000 modèles de produits sont désormais certifiés selon TCO Certified, generation 9. Avec davantage de produits certifiés issus d'un plus grand nombre de marques différentes, les acheteurs peuvent à présent effectuer des choix plus responsables, plus facilement.

STOCKHOLM, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- TCO Certified est la première certification de durabilité au monde pour les produits informatiques, et un outil qui aide les acheteurs à prendre les bonnes décisions en matière de durabilité. Depuis le lancement fin 2021 de TCO Certified, generation 9, le nombre de produits certifiés a enregistré une progression record en franchissant le cap des 1 000 nouveaux modèles certifiés - plus d'un mois plus tôt que lors du lancement de la génération précédente). Cette évolution est d'autant plus marquante au vu du caractère encore plus stricte des critères de durabilité environnementale et sociale inclus dans cette dernière génération, tels qu'une transparence accrue sur l'impact des produits certifiés grâce à l'ajout de plus de 40 nouveaux indicateurs de performance durable (SPI), et l'élargissement des exigences sur l'utilisation de substances plus sûres qui couvrent maintenant aussi les produits chimiques utilisés lors de la fabrication des produits informatiques.

Record-breaking growth for more sustainable IT products

Il est clair que l'intérêt du secteur informatique pour la durabilité atteint un niveau record et va continuer de croître. Cet engagement des marques informatiques est largement soutenu par les acheteurs des secteurs privé et public, qui exigent des produits informatiques plus durables.

"Nous sommes ravis de voir que de plus en plus de marques progressent, prennent leurs responsabilités et s'alignent sur notre vision selon laquelle tous les produits informatiques devraient avoir un cycle de vie durable. Avec davantage de produits certifiés, il devient plus facile pour les acheteurs de faire de meilleurs choix, et nous constatons que c'est ce que de plus en plus d'acheteurs souhaitent faire", déclare Sören Enholm, PDG de TCO Development, l'organisation derrière TCO Certified.

TCO Certified aide les acheteurs à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à diminuer les déchets électroniques, à effectuer des achats circulaires et à maximiser la valeur des investissements informatiques. Les critères de certification sont mis à jour tous les trois ans afin de rendre les produits certifiés plus durables à chaque nouvelle génération.

Plus de 3500 modèles de produits sont actuellement certifiés et répertoriés dans le Product Finder. Davantage d'informations sur les critères inclus dans TCO Certified sont accessibles ici.

Contact

Dennis Svärd, Global PR Manager

[email protected]

+46 704 804 094

A propos de TCO Certified

L'organisation derrière la certification de durabilité TCO Certified est TCO Development. Selon nous, tous les produits informatiques devraient avoir un cycle de vie durable sur le plan environnemental et social. Des critères scientifiques et une vérification indépendante de la conformité nous aident à suivre et à accélérer les progrès au fil du temps.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1924935/TCO_Certified.jpg

SOURCE TCO Certified