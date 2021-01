Crestbridge annonce la nomination d'un poids lourd du capital-investissement, alors que les entreprises veulent poursuivre leur croissance

Dans son nouveau rôle, Alex est responsable du développement et de la mise en œuvre de la stratégie de Crestbridge en matière de services de fonds de capital-investissement, y compris le maintien des plus hauts niveaux de service à la clientèle. Il aura des responsabilités supplémentaires dans l'amélioration du profil de l'entreprise dans le domaine des services de fonds de capital-investissement, ainsi que dans l'identification et le ciblage de nouvelles opportunités de revenus stratégiquement importantes.

Basé à Jersey, Alex apporte avec lui plus de 17 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, dont 14 ans consacrés à l'administration de fonds de capitaux privés. Il possède une grande expertise dans le capital privé, couvrant la dette privée et le capital-investissement (englobant le capital-risque, la croissance et le rachat).

Cette annonce fait suite à une série impressionnante d'embauches et d'expansions récentes pour Crestbridge. L'entreprise a continué à se développer, malgré la pandémie mondiale, en grande partie grâce aux gestionnaires de fonds de capital-investissement, de capital-risque et de fonds immobiliers qui recherchent les niveaux élevés de service, d'expertise et de processus technologiques qui font la réputation de Crestbridge.

De plus, Michael Johnson devient chef de groupe des services institutionnels. Michael dirigera les équipes des services de capital-investissement, des services immobiliers, des services aux sociétés de gestion, des services aux entreprises et des services de gouvernance de l'entreprise, qui comptent plus de 300 membres du personnel répartis sur sept sites.

Michael a déclaré : « C'est un plaisir d'accueillir Alex Di Santo au sein de l'équipe de Crestbridge. Dans un secteur où les exigences en matière de réglementation, de transparence et de technologie sont de plus en plus complexes, ses vastes connaissances et son expérience dans l'administration de fonds de capitaux privés feront de lui un atout pour l'entreprise. Sa nomination représente une étape positive dans la stratégie actuelle de Crestbridge visant à continuer à identifier et à engager des experts de classe mondiale ».

Alex a déclaré : « Les services d'administration de fonds pour les capitaux privés sont un espace très actif et passionnant et je suis ravi de rejoindre Crestbridge, l'un des acteurs à la croissance la plus rapide du secteur au niveau mondial. Je me réjouis de travailler avec Michael et le reste de l'équipe de Crestbridge ».

