Crete Technologies заливает первый в мире бетон на основе гранита -- без портландцемента

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C-Crete Technologies

Oct 01, 2024, 12:12 ET

C-Crete Technologies заливает первый в мире бетон на основе гранита — без портландцемента и выбросов CO2 — на строительстве супервысокого небоскреба в Манхэттене

Бесцементные строительные материалы компании революционно меняют экологичное строительство даже в самом центре Нью-Йорка.

САН-ЛЕАНДРО, Калифорния, 1 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания C-Crete Technologies, новатор в области экологичных строительных материалов, достигла революционной вехи, залив первый в мире бетон на основе гранита, полностью исключающий портландцемент и выбросы CO2.

Гранитный бетон был залит 8 июля по адресу 270 Park Avenue, Манхэттен, на строительстве здания новой глобальной штаб-квартиры JPMorganChase, спроектированного знаменитой архитектурной фирмой Foster + Partners и сконструированного фирмой Severud Associates Consulting Engineers.

Заливка гранитного бетона объемом 12 кубических ярдов была выполнена для создания верхней плиты в верхнем вестибюле супервысокого небоскреба. (Супервысокий — это небоскреб высотой от 1000 до 2000 футов.) При заливке использовался опыт предыдущих успешных заливок бетонов C-Crete в других зданиях, в каждом из которых используется специфическое сырье, такое как цеолит или базальт.

Гранит — это некарбонатная порода, в основном состоящая из кремния, алюминия и кальция, трех самых распространенных элементов на Земле. По объему это самая распространенная порода на Земле, даже более обильная, чем известняк, используемый при производстве портландцемента. 

И в отличие от портландцемента — с производством которого связано примерно 8 процентов глобальных выбросов CO2 — при производстве цементных вяжущих из гранита, цеолита и базальта не выделяется CO2.

Бетон C-Crete на основе гранита обеспечивает аналогичные или даже более высокие характеристики, чем портландцемент. Он проявляет прочность на сжатие, превышающую 5000 фунт/кв. дюйм. Он демонстрирует прокачиваемость, удобоукладываемость, время схватывания и чистоту поверхности аналогичные обычному бетону, а также соответствует международным стандартам ASTM по механическим свойствам и долговечности, что подтверждено независимыми сторонними организациями. Важно отметить, что он достигает этих показателей, сохраняя паритет стоимости с традиционным бетоном.

Таким образом бетон C-Crete на основе гранита помогает строительной отрасли сделать значительный шаг вперед в сокращении воздействия на окружающую среду после 200-летнего доминирования бетона на основе известняка, связанного с высокими выбросами углерода, в качестве несущей части наших зданий, школ, больниц и других инфраструктурных сооружений.

C-Crete Technologies — ведущая компания в области материаловедения, специализирующаяся на изобретении, создании и масштабировании производства инфраструктурных материалов следующего поколения со сверхнизким или отрицательным балансом выбросов CO2. Неустанно уделяя особое внимание охране окружающей среды и технологическим инновациям, компания C-Crete стремится решать глобальные проблемы изменения климата, обеспечивая масштабное производство превосходных инфраструктурных материалов.

Автор Дениз Брем (Denise Brehm)

Контакты для СМИ: 
617-872-6507
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2518400/PRnews_photo1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1553066/C_Crete_Logo.jpg

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