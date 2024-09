C-Crete Technologies coule le premier béton à base de granit au monde - sans ciment Portland ni émissions de CO2 - dans l'immeuble de Manhattan

Le site a été utilisé pour couler une dalle de béton granitique de 12 mètres cubes destinée à une dalle de couverture située dans le hall supérieur de l'immeuble de grande hauteur. (Un supertall est un gratte-ciel d'une hauteur comprise entre 1 000 et 2 000 pieds environ.) La coulée s'appuie sur les coulées précédentes de bétons C-Crete dans d'autres bâtiments, chacune utilisant une matière première distincte, telle que zeolite ou basalte.

Le granit est une roche non carbonatée principalement composée de silicium, d'aluminium et de calcium, trois des éléments les plus abondants sur Terre. En termes de volume, il s'agit de la roche la plus abondante sur Terre, plus abondante encore que le calcaire utilisé pour la fabrication du ciment Portland .

Et, contrairement au ciment Portland - dont la production est responsable d'environ 8 % des émissions mondiales de CO2 - les liants de ciment fabriqués à partir de granite, de zéolithe et de basalte n'émettent pas de CO2 pendant la fabrication.

Le béton à base de granit de C-Crete conserve des performances similaires, voire supérieures, à celles du ciment Portland. Il présente une résistance à la compression supérieure à 5 000 psi. Il présente une pompabilité, une ouvrabilité, un temps de prise et une finition de surface semblables à ceux du béton conventionnel, tout en répondant aux normes internationales ASTM en matière de propriétés mécaniques et de durabilité, ce qui a été vérifié par des tiers indépendants. Le plus important est qu'il réalise ces prouesses tout en conservant un coût équivalent à celui du béton conventionnel.

Ainsi, le béton à base de granit de C-Crete aide l'industrie de la construction à franchir une étape importante dans la réduction de son empreinte environnementale, après 200 ans de règne du béton à base de calcaire, lourd en carbone, comme épine dorsale de nos bâtiments, écoles, hôpitaux et autres infrastructures construites.

C-Crete Technologies est une entreprise leader dans le domaine de la science des matériaux qui s'est engagée à inventer, construire et développer la prochaine génération de matériaux d'infrastructure à empreinte CO2 ultra-faible ou négative. En se concentrant sans relâche sur la gestion de l'environnement et l'innovation technologique, C-Crete vise à relever les défis mondiaux du changement climatique tout en fournissant des matériaux d'infrastructure de qualité supérieure à grande échelle.

