CRI Online : publication des résultats préliminaires de la première enquête de terrain sur la biodiversité dans la section Deyang du Parc national des pandas géants

Afin de mieux connaître la situation des animaux protégés et de comprendre leurs règles de survie, l'enquête sur la biodiversité dans la section de Deyang du Parc national des pandas géants a été officiellement lancée en octobre 2021. Elle portait principalement sur les pandas géants, les faisans et d'autres espèces animales et végétales rares vivant dans la section de Deyang, et sur la surveillance continue l'évolution de la petite population de pandas géants du mont Jiuding.