Crise tecnológica reduz bilhões do valor das principais marcas do mundo

LONDRES, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Amazon recuperou o primeiro lugar como a marca mais valiosa do mundo, apesar de seu valor de marca ter caído 15%, de US$ 350,3 bilhões para US$ 299,3 bilhões, de acordo com um novo relatório da Brand Finance, consultoria líder em avaliação de marcas.

Todos os anos, a consultoria líder em avaliação de marcas, Brand Finance, coloca as maiores marcas do mundo à prova, classificando-as em todos os setores e países. As 500 marcas mais valiosas e fortes estão incluídas no ranking anual Brand Finance Global 500.

O valor de marca da Amazon caiu mais de US$ 50 bilhões este ano, com sua classificação de força de marca baixando de AAA+ para AAA, à medida que os consumidores a avaliam com mais severidade no mundo pós-pandemia. A pesquisa da Brand Finance constatou que a percepção do cliente sobre o serviço da Amazon diminuiu – ao mesmo tempo em que os prazos de entrega aumentaram – e os consumidores se tornaram menos propensos a recomendar a Amazon a outras pessoas. Concomitantemente, algumas pessoas estão voltando a fazer compras de forma presencial, reduzindo a necessidade de varejo on-line.

David Haigh, CEO da Brand Finance, comentou:

"As marcas de tecnologia em todo o mundo perderam valor significativo em resposta à mudança nos padrões de demanda. À medida que os hábitos do consumidor revertem parcialmente aos padrões pré-pandêmicos, a demanda por serviços de marcas de tecnologia é particularmente atingida. Além disso, cadeias de suprimentos interrompidas, escassez de mão de obra e maiores obstáculos ao financiamento definitivamente deixaram sua marca."

Empresas de tecnologia caem em valor, e Apple perde seu primeiro lugar no ranking, com queda de US$ 57,6 bilhões

A Apple (com queda de 16% no valor de marca, atualmente em US$ 297,5 bilhões) caiu e agora é a segunda marca mais valiosa do mundo. A queda deste ano no valor de marca está relacionada com uma queda na receita prevista, posto que uma cadeia de fornecimento de bens interrompida e um mercado de trabalho restrito devem limitar o fornecimento de seus melhores produtos de hardware.

Houve um total de 48 marcas de tecnologia que figuraram no ranking, duas abaixo das 50 em 2022, depois que o Snapchat e o Twitter desistiram. Outras empresas com foco em tecnologia que perderam valor de marca incluem o Samsung Group (queda de 7%, para US$ 99,7 bilhões), o Alibaba.com (queda de 56%, para US$ 10,0 bilhões), o Facebook (queda de 42%, para US$ 59,0 bilhões) e o WeChat (queda de 19%, para US$ 50,2 bilhões).

Do lado positivo, o Instagram (aumento de 42%, para US$ 47,4 bilhões) e o LinkedIn (aumento de 49%, para US$ 15,5 bilhões) cresceram no setor de tecnologia, com o valor de marca de cada um crescendo devido à estratégia bem executada para comercializar seus serviços.

Tesla e BYD estão entre as marcas de crescimento mais rápido do mundo, à medida que marcas focadas na sustentabilidade continuam faturando alto

Entre os grandes vencedores em valor de marca estão os fabricantes de carros elétricos Tesla (aumento de 44%, para US$ 66,2 bilhões) e BYD (aumento de 57%, para US$ 10,1 bilhões), uma vez que a demanda por carros elétricos cresce como parte de uma transição mais ampla para a economia de baixo carbono.

Sustainability Perceptions Index inaugural mede o valor da reputação das marcas em termos de sustentabilidade

Além do ranking Global 500 2023 das marcas mais valiosas do mundo, a Brand Finance também está lançando, em Davos, o Sustainability Perceptions Index, em associação com a International Advertising Association. Este relatório revela que as grandes marcas globais, como Amazon, Tesla, Apple e Google, têm bilhões de dólares dependentes do gerenciamento cuidadoso de uma reputação de compromisso com a sustentabilidade.

O relatório completo do Sustainability Perceptions Index está disponível em https://brandirectory.com/sustainability

O relatório completo Global 500 está disponível em https://brandirectory.com/global

