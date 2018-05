CROMSOURCE dévoile le nouveau logo de son département « TalentSource Life Sciences »

CROMSOURCE, un organisme de recherche sous contrat (CRO) international proposant un portefeuille complet de services de recherche clinique aux secteurs pharmaceutique, biotechnologique et médical depuis plus de 20 ans a officialisé le lancement d'une offre élargie de solutions de recrutement flexible, proposée par TalentSource Life Sciences, en dévoilant le nouveau logo de ce département. La nouvelle identité visuelle reprend des éléments caractéristiques de la marque CROMSOURCE tout en conservant « TalentSource Life Sciences » comme nom de département.

Le Dr Troy McCall, chef de l'exploitation a déclaré : « L'offre de services entièrement intégrée de TalentSource en fait une marque inextricablement liée à CROMSOURCE. Bien qu'il soit important de souligner notre longue expérience en matière de recrutement dans le secteur des dispositifs médicaux et biopharmaceutiques, nous avons tenu à différencier ces services de notre activité principale, l'externalisation complète, grâce à un nouveau logo. Compte tenu de la demande croissante de solutions rentables et de ressources flexibles de la part de nos clients, la flexibilité est en effet la clé de notre marché dynamique. »

« Suite à l'augmentation du nombre de clients choisissant d'utiliser un mélange de modèles d'externalisation, nous avons renforcé nos services flexibles existants en offrant une variété de modèles rentables pouvant être adaptés à tous les besoins, y compris : 1) l'externalisation fonctionnelle complète, qui propose d'externaliser des fonctions pour des pays individuels, ou des fonctions stratégiques globales d'une entreprise ; 2) des modèles hybrides, qui permettent aux clients de capitaliser sur l'infrastructure et les ressources de CROMSOURCE pour constituer des équipes d'étude complètes ; 3) des services combinés, qui offrent aux clients la possibilité de sélectionner et conjuguer différentes fonctions, et 4) des services traditionnels d'internalisation/d'augmentation du personnel. », a expliqué Debbie Kent, directrice mondiale de TalentSource Life Sciences.

« Avec l'acquisition de MSOURCE en 2011, CROM a souhaité offrir à ses clients une gamme complète de services, ce à quoi il est parvenu au fil des ans. Nous avons pu capitaliser sur l'expérience de l'équipe MSOURCE, opérationnelle depuis 1994, et dont certains membres travaillent encore à CROMSOURCE aujourd'hui », a précisé le Dr Oriana Zerbini, fondatrice et PDG de CROMSOURCE.

À propos de CROMSOURCE

CROMSOURCE est un organisme de recherche sous contrat international, certifié ISO, spécialisé dans le développement clinique et les solutions flexibles de dotation en personnel. Il adopte une approche souple afin de garantir la satisfaction des besoins uniques de ses clients. Seul CROMSOURCE peut offrir une garantie de bout en bout couvrant le calendrier des essais, le recrutement et les tarifs. CROMSOURCE exploite des bureaux dans toutes les régions d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.cromsource.com.