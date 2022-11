Croquis da Samyang Holdings Biopharmaceuticals Division comprova eficácia e segurança em webinário global

Ela participa do webinário "IMCAS Academy", realizado pela IMCAS, há três anos consecutivos

Dermatologistas brasileiros anunciaram a superioridade da Croquis, visando ativamente o mercado latino-americano

Pré-registrou e registrou o número mais significativo de espectadores simultâneos com um único tópico para o fio para lifting

SEUL, Coreia do Sul, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca de fios para lifting "Croquis" da Samyang Holdings Biopharmaceuticals Division está visando ativamente o mercado latino-americano, após a UE, e expandindo sua base de mercado.

A Samyang Holdings Biopharmaceuticals Division (CEO: Lee Young-Joon) anunciou, em 2 de novembro, que realizou um webinário na "IMCAS Academy" para informar a segurança e eficácia da Croquis e apresentou o procedimento. A International Master Course on Aging Science (IMCAS) é uma das três principais conferências de estética médica do mundo, onde os especialistas compartilham as últimas tendências e tecnologias médicas. A IMCAS Academy é uma plataforma de palestras on-line.

A Samyang Holdings apresentou o procedimento de lifting com médicos especialistas sob o "efeito de bio-estimulação e lifting com FIOS PDO*" na IMCAS. Ela recebeu respostas positivas do público ao anunciar efeitos colaterais, causas, prevenção e métodos de tratamento.

A Samyang Holdings apresentou três dermatologistas brasileiros – Dra. Clara Santos, Dra. Patricia Ormiga, e Dr. Fabiano Leal – como palestrantes, para concentrar-se no mercado latino-americano. Eles são considerados e respeitados como especialistas influentes no mercado brasileiro de estética médica com base em suas várias experiências clínicas. De acordo com a Agência Coreana de Promoção do Comércio e de Investimentos (KOTRA), a América Latina é um mercado emergente que mostra uma taxa de crescimento significativa todos os anos.

Cerca de 1.360 pessoas se pré-registraram para o webinário da Croquis, com 435 pessoas assistindo simultaneamente em tempo real. Esse foi o número mais significativo de pessoas que participaram dos webinários da IMCAS Academy especificamente sobre o fio para lifting, o que confirmou o alto interesse pela Croquis.

A Samyang Holdings anunciou os resultados do estudo de caso global da marca de fios para lifting "Croquis", provando sua eficácia e segurança com dados. Ela assinou contratos de vendas em 18 países, incluindo UE, Japão e América Latina. A empresa também está no processo de obtenção da aprovação regulatória para comercialização nos Estados Unidos.

A Croquis está ganhando a confiança do setor global de estética médica, utilizando marketing orientado por dados. Ela obtém vários dados por meio de estudos clínicos para provar a correlação entre o efeito de seus tratamentos e as propriedades físicas do fio para lifting para marketing baseado em evidências.

FONTE Samyang Holdings Corp.

