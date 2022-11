Le produit Croquis de la division biopharmaceutique de Samyang Holdings prouve son efficacité et sa sûreté lors d'un webinaire mondial

Participation au webinaire « IMCAS Academy » organisé par l'IMCAS pour la troisième année consécutive

Des dermatologues brésiliens ont confirmé la supériorité de Croquis, ciblant ainsi activement le marché latino-américain

Pré-inscription et enregistrement du plus grand nombre de spectateurs simultanés sur un même sujet pour le fil tenseur

SÉOUL, Corée du Sud, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque de fil tenseur « Croquis » de la division biopharmaceutique de Samyang Holdings vise activement le marché latino-américain après l'UE et l'expansion de sa clientèle.

La division biopharmaceutique de Samyang Holdings (PDG : Lee Young-Joon) a annoncé le 2 novembre qu'elle avait organisé un séminaire en ligne à l'IMCAS Academy pour informer sur la fiabilité et l'efficacité de Croquis et présenter la procédure. L'International Master Course on Aging Science (IMCAS) est l'une des trois principales conférences mondiales sur l'esthétique médicale, où les experts partagent les dernières tendances et technologies médicales. L'IMCAS Academy est une plateforme de conférences en ligne.

Samyang Holdings a présenté la procédure de lifting avec des experts médicaux sous le titre « Bio Stimulation & Lifting Effect with PDO* THREADS » (biostimulation et lifting avec fils tenseurs en PDO*) à l'IMCAS. Elle a suscité des réactions positives de la part du public lors de l'annonce des effets secondaires, des causes, des préventions et des méthodes de traitement.

Samyang Holdings a fait appel à trois dermatologues brésiliens, le Dr Clara Santos, le Dr Patrica Omiga et le Dr Fabiano Leal, pour intervenir sur le marché latino-américain. Ils sont considérés et respectés comme des spécialistes influents sur le marché brésilien de l'esthétique médicale en raison de leurs diverses expériences cliniques. Selon l'agence coréenne de promotion du commerce et des investissements (KOTRA), l'Amérique latine est un marché émergent qui affiche un taux de croissance significatif chaque année.

Environ 1 360 personnes se sont pré-inscrites au webinaire du produit Croquis, et 435 personnes l'ont regardé simultanément en temps réel. Cela constitue le nombre le plus important de personnes ayant assisté aux webinaires de l'IMCAS Academy portant spécifiquement sur les fils tenseurs, ce qui confirme le grand intérêt pour le concept Croquis.

Samyang Holdings a annoncé les résultats d'une étude de cas mondiale pour la marque de fil tenseurs « Croquis », prouvant son efficacité et sa fiabilité à l'aide de données. Elle a signé des contrats de vente dans 18 pays du monde, dont l'UE, le Japon et l'Amérique latine. Elle est également en passe d'obtenir l'autorisation réglementaire de mise sur le marché aux États-Unis.

Croquis gagne la confiance de l'industrie mondiale de l'esthétique médicale en utilisant un marketing axé sur les données. Elle recueille diverses données par le biais d'essais cliniques afin de prouver la corrélation entre l'effet de ses traitements et les propriétés physiques du fil tenseur pour une commercialisation fondée sur des preuves.

SOURCE Samyang Holdings Corp.