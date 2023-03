Crossover Markets lance la première plateforme de trading d'actifs numériques « execution-only » CROSSx, financée par Flow Traders, Laser Digital de Nomura, Two Sigma, Wintermute Ventures, Gate.io et un consortium de courtiers de détail

WILMINGTON, Delaware, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Crossover Markets Group, Inc., une société de technologie de trading d'actifs numériques axée sur la satisfaction des besoins de liquidité uniques des institutions sur les marchés des crypto-monnaies au comptant et dérivés, a annoncé aujourd'hui le lancement de CROSSx, son réseau de communication électronique (ECN) de crypto-monnaies « execution-only », ou à exécution exclusive. Le cycle d'investissement initial de la société a été financé par un consortium d'acteurs majeurs du marché de la finance traditionnelle et des actifs numériques. Ces investisseurs comprennent Exness Ltd., Flow Traders, Gate.io, GMO Internet Group, Nomura's Laser Digital, Pepperstone, Think Markets, TMGM, Two Sigma et Wintermute Ventures.

CROSSx met sur le marché l'un des moteurs de trading de crypto-monnaies les plus rapides au monde, conçu pour réduire considérablement les coûts de trading, améliorer la qualité d'exécution et renforcer les capacités de données de marché. Crossover vise à éviter les conflits d'intérêts en dissociant l'exécution des transactions de la conservation et du courtage, ce qui permet aux institutions de choisir librement leurs propres contreparties de crédit. En tant que fournisseur d'une plateforme de trading à exécution exclusive, Crossover ne détient pas les fonds de ses clients, ne gère pas directement les actifs et ne supporte pas le risque de contrepartie.

Crossover a été fondé par des vétérans de l'industrie de la finance traditionnelle, mettant leur expérience au service des actifs numériques. Brandon Mulvihill, directeur général de Crossover, et Anthony Mazzarese, directeur commercial, ont récemment dirigé les activités de courtage de change chez Jefferies. Vlad Rysin, directeur de la technologie de Crossover, arrive d'Euronext FX et apporte une expérience significative dans la construction et l'exploitation de lieux d'exécution pour les actions et les devises. Auparavant, il a été directeur technique du Crédit Suisse FICC et directeur technique de FastMatch (ensuite été vendu à Euronext).

M. Mulvihill a déclaré : « Nous sommes ravis du soutien financier des chefs de file mondiaux de l'industrie du courtage de détail, de la tenue de marché, du trading quantitatif, de la banque et des sociétés de crypto-monnaies. Nos partenaires du consortium partagent notre vision et ont ouvert la voie à la création d'échelle et d'opportunités pour d'autres acteurs de l'industrie de rejoindre notre plateforme et de participer à de futurs cycles de financement. »

Le modèle unique de Crossover s'appuie sur les meilleures pratiques et la logique d'ordre des marchés des actions et des changes, cherchant à offrir une efficacité sans précédent. Avec un temps de latence du moteur d'appariement inférieur à 20 microsecondes et un débit de millions de messages par seconde, CROSSx est positionnée pour être plusieurs fois plus rapide que les bourses de crypto-monnaies typiques, offrant aux clients l'accès aux prix et aux exécutions de transactions les plus rapides.

CROSSx offre également un niveau important de personnalisation de la liquidité, permettant aux clients de créer des pools de liquidité foncés et clairs personnalisés afin qu'ils puissent négocier avec qui ils veulent en fonction de la taille de la transaction souhaitée, de l'écart, de la toxicité et de la protection contre le skew. Pour répondre aux besoins de ses clients, la plateforme offre la possibilité d'effectuer des transactions anonymes, divulguées et semi-divulguées sur des connexions one-to-one, one-to-many et many-to-many. Les frais de transaction sur CROSSx sont également parmi les plus bas du secteur.

Jeff Wecker, directeur technique de Two Sigma, a déclaré : « À mesure que l'espace des actifs numériques évolue, il est essentiel de disposer de lieux d'exécution diversifiés et fiables pour les transactions institutionnelles. Nous sommes ravis de soutenir une équipe qui a fait ses preuves dans la finance traditionnelle dans ses efforts pour apporter l'innovation nécessaire aux marchés des actifs numériques. »

Michael Lie, responsable du trading des actifs numériques chez Flow Traders, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Crossover sur ce dernier projet et nous sommes convaincus que CROSSx peut répondre à la demande d'une infrastructure de niveau institutionnel, ce que Flow Traders soutient fermement. »

Olivier Dang, directeur des projets chez Laser Digital, a déclaré : « La plateforme Crossover permettra d'améliorer l'efficacité des participants au marché en fournissant une exécution à très faible latence. L'équipe apporte une expertise unique de la finance traditionnelle à l'écosystème des actifs numériques et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux sur la mise à l'échelle de CROSSx. »

Damian Bunce, directeur de la clientèle chez Exness, a déclaré : « L'ECN CROSSx applique un modèle de liquidité de finance traditionnelle éprouvé à l'industrie des actifs numériques. En tant que fournisseur majeur de liquidité pour les actifs cryptographiques, nous voulions être un investisseur précoce dans le projet et l'équipe. »

Ken Nakamura, PDG de GMO Trust, a déclaré : « CROSSx fournit une plateforme d'exécution hautement efficace et fiable pour les participants institutionnels sophistiqués du marché, couvrant à la fois la finance traditionnelle et les écosystèmes d'actifs numériques. En nous appuyant sur les solides fondations de GMO Internet Group dans ces deux domaines, nous sommes impatients de collaborer étroitement avec l'équipe de Crossover. »

Crossover Markets est une société de technologie de trading d'actifs numériques dont l'objectif est de répondre aux besoins uniques de liquidité des institutions sur les marchés des crypto-monnaies au comptant et dérivés. CROSSx, le réseau de communication électronique (ECN) de crypto-monnaies à exécution exclusive de la société, est alimenté par le moteur d'appariement le plus rapide et le plus avancé de l'industrie et comprend une logique d'ordre qui permet aux clients de choisir avec qui ils souhaitent négocier. Dirigée par une équipe ayant des décennies d'expérience dans le trading de devises, le courtage, la technologie et l'intelligence artificielle, Crossover inaugure la prochaine grande vague d'institutions sur le marché des crypto-monnaies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.crossovermarkets.com .

