Crossover Markets lanceert CROSSx, het eerste handelsplatform voor digitale activa, met een startfinanciering van Flow Traders, Nomura's Laser Digital, Two Sigma, Wintermute Ventures, Gate.io en een consortium van Retail Brokers

WILMINGTON, Del., 28 maart 2023 /PRNewswire/ -- Crossover Markets Group, Inc., een technologiebedrijf voor handel in digitale activa dat zich toelegt op het voldoen aan de unieke liquiditeitsvereisten van instellingen in de spot- en afgeleide cryptocurrency-markten, kondigde vandaag de lancering aan van CROSSx, zijn execution-only cryptocurrency Electronic Communication Network (ECN). De startinvesteringsronde van het bedrijf werd gefinancierd door een consortium van toonaangevende marktdeelnemers in zowel traditionele financiën als digitale activa. Tot de investeerders behoren Exness Ltd., Flow Traders, Gate.io, GMO Internet Group, Nomura's Laser Digital, Pepperstone, Think Markets, TMGM, Two Sigma en Wintermute Ventures.

CROSSx brengt een van de snelste crypto trading engines ter wereld op de markt. Dit is ontworpen om de handelskosten drastisch te verlagen, de uitvoeringskwaliteit te verbeteren en de marktdatamogelijkheden te vergroten. Crossover wil belangenconflicten voorkomen door de uitvoering van transacties los te koppelen van bewaring en makelaardij, waardoor instellingen vrij hun eigen krediettegenpartijen kunnen kiezen. Als execution-only handelsplatform houdt Crossover geen cliëntengelden aan, behandelt het niet rechtstreeks activa en draagt het geen tegenpartijrisico.

Crossover werd opgericht door veteranen uit de traditionele financiële sector die hun ervaring inbrengen voor digitale activa. Crossover's Chief Executive Officer Brandon Mulvihill en Chief Commercial Officer Anthony Mazzarese gaven onlangs leiding aan de FX Prime Brokerage business bij Jefferies. Vlad Rysin, Chief Technology Officer van Crossover en afkomstig van Euronext FX, brengt aanzienlijke ervaring mee in het bouwen en exploiteren van plaatsen van uitvoering in aandelen en FX; eerder was hij CTO van Credit Suisse FICC en CTO van FastMatch (uiteindelijk verkocht aan Euronext).

De heer Mulvihill: "We zijn blij met de financiële steun van wereldwijde marktleiders in retail brokerage, market making, kwantitatieve handel, banking en crypto-native bedrijven. Onze consortiumpartners delen onze visie en hebben de weg vrijgemaakt voor het scheppen van schaalgrootte en mogelijkheden voor andere deelnemers uit de sector om zich bij ons platform aan te sluiten en deel te nemen aan toekomstige rondes."

Het unieke model van Crossover maakt gebruik van best practices en orderlogica van de aandelen- en FX-markten en streeft ongekende efficiëntie na. Met een matching engine latentie van minder dan 20 microseconden en een doorvoer van miljoenen berichten per seconde is CROSSx klaar om vele malen sneller te zijn dan typische cryptobeurzen, wat klanten toegang verleent tot de snelste prijsstelling en uitvoering van transacties.

CROSSx biedt ook een aanzienlijke mate van liquiditeitsaanpassing, waardoor klanten op maat gemaakte dark en lit liquidity pools kunnen creëren. Zo kunnen ze handelen met wie ze willen op basis van de gewenste handelsomvang, spread, toxiciteit en skew-bescherming. De flexibiliteit van het platform om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten wordt nog vergroot door de ondersteuning van anonieme, openbaar gemaakte en semi-openbare handel via één-op-één-, één-op-veel- en veel-op-veel-verbindingen. Voorts behoren de handelskosten op CROSSx tot de laagste in de sector.

Jeff Wecker, CTO bij Two Sigma: "Naarmate de ruimte voor digitale activa zich ontwikkelt, zijn diverse en betrouwbare plaatsen van uitvoering voor institutionele handel van cruciaal belang. We zijn verheugd om een team met een track record van succes in traditionele financiën te ondersteunen in hun poging om noodzakelijke innovatie naar de digitale activa markten te brengen."

Michael Lie, Head of Digital Asset Trading bij Flow Traders, voegt daaraan toe: We zijn verheugd om met Crossover samen te werken aan deze nieuwste onderneming en zijn ervan overtuigd dat CROSSx tegemoet kan komen aan de vraag naar een infrastructuur van institutionele kwaliteit, iets waar Flow Traders een groot voorstander van is."

Olivier Dang, Head of Ventures bij Laser Digital: "Het Crossover-platform zal de efficiëntie voor marktdeelnemers vergroten door uitvoering met ultralage latentie te bieden. Het team brengt unieke Tradfi-expertise naar het ecosysteem van digitale activa. We kijken ernaar uit om nauw met hen samen te werken bij het opschalen van CROSSx."

Damian Bunce, Chief Customer Officer bij Exness: "Het CROSSx ECN past een beproefd Tradfi-liquiditeitsmodel toe op de sector van de digitale activa. Als belangrijke liquiditeitsverschaffer van crypto-activa wilden we een vroege investeerder zijn in het project en het team."

Ken Nakamura, CEO van GMO Trust: "CROSSx biedt een zeer efficiënt en betrouwbaar uitvoeringsplatform voor geavanceerde institutionele marktdeelnemers, dat zowel traditionele financiële als digitale activa-ecosystemen omvat. Door de sterke basis van GMO Internet Group op beide gebieden te benutten, kijken we uit naar een nauwe samenwerking met het Crossover-team."

Over Crossover Markets

Crossover Markets is een technologiebedrijf voor de handel in digitale activa dat zich richt op het voldoen aan de unieke liquiditeitsvereisten van instellingen in de spot- en afgeleide cryptocurrency-markten. CROSSx, het execution-only cryptocurrency Electronic Communication Network (ECN) van het bedrijf, wordt aangedreven door de snelste en meest geavanceerde matching engine in de sector en bevat orderlogica waarmee klanten kunnen kiezen met wie ze willen handelen. Crossover wordt geleid door een team met tientallen jaren ervaring in de handel in FX, prime brokerage, technologie en kunstmatige intelligentie en brengt de volgende grote golf van instellingen naar de cryptomarkt. Meer informatie vindt u op www.crossovermarkets.com .

