Crowley et Eastern Pacific Shipping s'associent pour l'affrètement à long terme de quatre porte-conteneurs neufs fonctionnant au GNL

Ce quatuor de 1 400 EVP de dernière génération témoigne de l'engagement des deux entreprises en faveur de la transition vers une énergie propre dans ce secteur

JACKSONVILLE, Floride, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Crowley, société américaine de transport maritime et de logistique, a attribué à Eastern Pacific Shipping (EPS), société basée à Singapour, un contrat portant sur l'affrètement de quatre porte-conteneurs neufs fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) pour ses activités commerciales entre les États-Unis et l'Amérique centrale.

L'utilisation du GNL permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre produites par les navires, telles que l'oxyde de soufre, le dioxyde de carbone et l'oxyde d'azote, tout en éliminant les particules par rapport au carburant diesel classique. En outre, ces navires seront équipés de moteurs ME-GI haute pression conçus par MAN Energy Solutions, qui réduisent les rejets de méthane à des niveaux négligeables et font de ces navires les plus efficaces de leur catégorie sur le plan environnemental.

Chaque navire, qui aura une capacité de 1 400 EVP (unités équivalentes de 20 pieds), sera équipé de 300 prises d'unités frigorifiques pour transporter en toute fiabilité des marchandises périssables. Exploités dans le cadre d'un contrat d'affrètement à long terme avec Crowley, les navires augmenteront la flotte et les capacités de la chaîne d'approvisionnement de Crowley en desservant les marchés américains au Nicaragua, au Honduras, au Guatemala et au Salvador.

« Nous sommes ravis de renforcer notre présence sur le marché américain grâce à ces contrats d'affrètement à long terme conclus avec un partenaire aussi réputé », a déclaré Cyril Ducau, PDG d'EPS. « Comme EPS, Crowley jouit d'une histoire riche et possède des portefeuilles d'activités diversifiés. L'entreprise est surtout animée par la vision de diriger les efforts visant à décarboniser le secteur. Une fois livrés, ces navires seront conformes à la norme OMI 2030 cinq ans plus tôt que prévu et joueront un rôle important dans la transition du monde et de l'industrie vers des sources d'énergie plus propres. »

« Ces quatre navires joueront un rôle important pour stimuler la croissance stratégique de Crowley dans la prestation des services de chaîne d'approvisionnement aux États-Unis, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. En outre, l'utilisation du GNL et de la technologie des émissions par les navires fera progresser l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la décarbonisation dans l'industrie du transport maritime dans le cadre de notre stratégie de durabilité », a déclaré Tom Crowley, président et PDG de l'entreprise. « Alors que de plus en plus d'entreprises diversifient leurs chaînes d'approvisionnement en utilisant le nearshoring et les ressources de l'Amérique centrale, Crowley améliorera ses services logistiques de bout en bout pour être partenaire de leur croissance. »

Les navires seront construits par le chantier naval coréen Hyundai Mipo et leur livraison est prévue pour 2025.

Crowley est une entreprise privée américaine de solutions maritimes, énergétiques et logistiques qui offre ses services aux secteurs commerciaux et gouvernementaux. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 2,9 milliards de dollars, elle possède plus de 170 navires, dont la plupart relèvent de la loi Jones, et emploie environ 7 000 personnes dans le monde entier, notamment plus de marins américains que n'importe quelle autre entreprise. Crowley a investi plus de 3 milliards de dollars dans le transport maritime, qui est l'épine dorsale du commerce mondial et de l'économie mondiale. En tant que propriétaire-exploitant de navires et fournisseur de services à l'échelle mondiale, qui compte plus de 130 ans d'innovation et d'engagement envers le développement durable, l'entreprise sert des clients dans 36 nations et territoires insulaires par l'intermédiaire de cinq unités commerciales : Crowley Logistics , Crowley Shipping , Crowley Solutions , Crowley Fuels et Crowley Wind Services . Pour plus d'informations sur Crowley, ses unités commerciales et ses filiales, consultez le site www.crowley.com .

Avec plus de 60 ans d'existence, Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. (« EPS ») est une société de transport maritime de premier plan déterminée à favoriser une croissance écologique du secteur et axée sur la technologie. Basée à Singapour depuis 30 ans, EPS est motivée par sa mission d'être le fournisseur de choix de services de transport sûrs et efficaces pour l'industrie du transport maritime. Pour accomplir cette mission, la société s'appuie sur un solide effectif de 6 000 personnes, qui ne cesse de croître en mer et sur terre. Ils supervisent une flotte polyvalente de plus de 200 navires et 20 millions de tonnes de port en lourd répartis sur trois segments principaux : les porte-conteneurs, le vrac sec et les navires-citernes. L'équipe à terre d'EPS est entièrement intégrée et comprend des services internes dans les domaines du commerce, des finances, de l'innovation, de l'informatique, du droit, de la gestion des effectifs, des opérations et de la technique.

