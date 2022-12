Crowley y Wreaths Across America organizarán la ceremonia de entrega de coronas para honrar al veterano Roberto Clemente 50 años después de su fallecimiento

Miembro del Salón de la Fama del Béisbol, humanitario y querido héroe nacional puertorriqueño, Clemente sirvió como marine de los Estados Unidos entre los años 1958 y 1964

SAN JUAN, Puerto Rico, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Honrando el legado de servicio de los veteranos de Estados Unidos, Wreaths Across America y Crowley organizarán una ceremonia de entrega de coronas el lunes 12 de diciembre en Puerto Rico para celebrar a Roberto Enrique Clemente Walker, miembro del Salón de la Fama del Béisbol y veterano de la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Foto de Roberto Enrique Clemente Walker proporcionada por la Fundación Roberto Clemente. (PRNewsfoto/Crowley)

Durante su carrera profesional en el béisbol, Clemente recibió muchos honores. Fue All-Star, MVP y campeón mundial. Sin embargo, es menos sabido que se desempeñó como marine de la Reserva mientras jugaba en las Grandes Ligas de Béisbol. Nacido y criado en Puerto Rico, Clemente fue estrella de los Piratas de Pittsburgh durante 18 temporadas, desde 1955 a 1972. Como parte de su espíritu humanitario, fue parte de la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el año 1958.

El servicio militar de Clemente personificó su filosofía de fe, amor y ayuda a aquellos menos afortunados. Se desempeñó hasta septiembre de 1964 como soldado de primera, incluidos seis meses de servicio activo en Parris Island, Carolina del Sur, y Camp LeJeune, Carolina del Norte. Clemente ingresó al Salón de la Fama de los Deportes del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 2003 y al Salón de la Fama de Veteranos de Puerto Rico en 2018.

Este año se celebra el aniversario número 50 de su muerte en 1972 en un accidente aéreo a sus 38 años mientras prestaba ayuda a las víctimas del terremoto en Nicaragua.

"Nuestra misión de todo el año es recordar a los caídos, honrar a aquellos que prestan servicio y a sus familias, y enseñar a la próxima generación el valor de la libertad", afirmó Karen Worcester, directora ejecutiva de Wreaths Across America. "El Sr. Clemente es un maravilloso ejemplo de cómo el servicio a los demás, a la comunidad y al país puede generar un impacto duradero en la vida de los demás. Siempre será conocido por lo que hizo mientras estaba en el campo de béisbol, pero esperamos que su servicio a nuestra nación ayude a inspirar a otros a encontrar una forma de servir".

Crowley, la compañía de transporte y logística de los Estados Unidos que lleva más tiempo prestando servicios en la isla y patrocinadora principal de las ceremonias de Wreaths Across America en Puerto Rico, ofrece servicios logísticos financieros y en especie para transportar más de 5.500 coronas desde tierra firme hasta la isla, y también para participar como voluntarios en las ceremonias del 17 de diciembre. Se suman a la empresa socios de la industria como Caribbean Produce Exchange, Inc.; Gallery Shipping; Flexitank; Oceanic General Agency; McAllister Towing and Transportation, Unlimited Heavy Equipment and Freight; y Plaza Food Systems en el patrocinio de coronas y voluntariado para homenajear a los veteranos.

"Nuestra alianza con Wreaths Across America y la celebración del servicio de Roberto Clemente es una oportunidad significativa para que los empleados y socios de Crowley recuerden y rindan homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron a nuestro país, así como para ayudar a enseñar sobre el valor e importancia de aquellos que se sacrificaron para proteger nuestras libertades", afirmó Sal Menoyo, vicepresidente de logística de Puerto Rico y el Caribe de Crowley. "Nos enorgullece poder apoyar estos importantes eventos y reforzar nuestro compromiso con los veteranos y aquellos que actualmente prestan servicios en todo el mundo con la familia Clemente y Wreaths Across America".

La ceremonia del 12 de diciembre, en donde miembros de la familia Clemente acompañarán a los invitados, destacará la misión de Wreath Across America en todo el mundo, como también las actividades de Roberto Clemente Foundation en conmemoración del aniversario número 50 de su trágica muerte.

"El legado de nuestro padre vive a través de sus numerosos logros, conexiones duraderas y el fuerte sentido de camaradería que infundió en Puerto Rico y más allá", afirmó Luis Roberto Clemente, hijo de los difuntos Roberto y Vera Clemente, y presidente de Roberto Clemente Foundation. "Nos enorgullece apoyar a nuestra comunidad, a Wreaths Across America y a Crowley mientras arrojan luz sobre su nombre, los servicios de los veteranos en Puerto Rico y más allá".

El sábado 17 de diciembre de 2022, día nacional de Wreaths Across America, los veteranos que descansan en el cementerio nacional de Puerto Rico también serán honrados con la colocación de coronas de veteranos patrocinadas por la comunidad local. La ceremonia de Puerto Rico coincide con otras 3.400 que coordina Wreaths Across America en los 50 estados de los Estados Unidos y territorios estadounidenses en el mar y en el extranjero.

Acerca de Wreaths Across America

Wreaths Across America es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) fundada para continuar y ampliar la ceremonia anual de entrega de coronas en el cementerio nacional de Arlington, iniciada por el empresario Morrill Worcester en 1992. La misión de la organización: "Recordar, honrar, enseñar", se lleva a cabo por partes cada año, coordinando ceremonias de coronas en el mes de diciembre en Arlington, como también en miles de cementerios de veteranos y otras ubicaciones en los 50 estados y más allá.

Para obtener más información o para patrocinar una corona, visite

www.wreathsacrossamerica.org.

Acerca de Crowley

Crowley es una empresa privada de soluciones marítimas, energéticas y logísticas con propietarios en los Estados Unidos que opera en los sectores comercial y gubernamental, con más de $2.900 millones de ingresos anuales, más de 170 buques, principalmente en la flota bajo la Ley Jones, y aproximadamente 7.000 empleados en todo el mundo, con más marineros estadounidenses que cualquier otra empresa. La empresa Crowley ha invertido más de $3.000 millones en transporte marítimo, el cual es la columna vertebral del comercio y la economía global. Como operador y dueño de buques y proveedor de servicios global con más de 130 años de innovación y compromiso con la sostenibilidad, la empresa presta servicios a clientes en 36 países y territorios insulares a través de cinco unidades de negocio: Crowley Logistics, Crowley Shipping, Crowley Solutions, Crowley Wind Services y Crowley Fuels. Puede encontrar más información sobre Crowley, sus unidades de negocio y filiales en www.crowley.com.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1963788/Roberto_Clemente.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1931889/crowley_Logo.jpg

FUENTE Crowley

SOURCE Crowley