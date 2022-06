Crown Sterling anuncia a emissão da patente dos EUA para nova compressão de chave criptográfica

NEWPORT BEACH, Califórnia, 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Crown Sterling Limited LLC, líder em soberania de dados pessoais e fornecedora de tecnologias de criptografia e compressão resistentes à computação quântica, anunciou que o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos emitiu a patente dos EUA 11.310.042 B2 (Inventor: Robert Edward Grant), abrangendo o desenvolvimento no campo de segurança de dados e informações, métodos de armazenamento e distribuição de chaves grandes.

A reivindicação principal da patente dos EUA 11.310.042 B2 é um método para criptografar e descriptografar dados com segurança, no qual uma função é processada para obter uma chave bruta que seja um número irracional. Um dispositivo de computação de envio aplica um ponto de partida e comprimento para obter uma chave abreviada utilizada para a criptografia. Um dispositivo de computação receptor identifica a função de um identificador recebido e aplica o ponto inicial e o comprimento a uma chave bruta de espelhamento para derivar a chave de descriptografia.

Robert E. Grant, fundador e CEO da Crown Sterling, comentou: "Estamos muito satisfeitos com a rapidez com que essa patente seminal foi emitida pelo Escritório de Patentes e Marcas dos EUA. Esta é a primeira de muitas novas patentes vinculadas a nossas inovações em criptografia e compressão. A Crown Sterling Chain é a primeira blockchain de camada 1 do mundo a implementar a criptografia resistente à computação quântica do One-Time Pad."

Os computadores quânticos, conforme demonstrado pelo trabalho de Peter Shor e outros, detém recursos computacionais além dos recursos atuais que oferecem a segurança da criptografia assimétrica tradicional e de seus algoritmos criptográficos obsoletos. O One-Time Pad é um método de criptografia baseado em teoria da informação que não depende de suposições sobre os recursos computacionais de um invasor (e, portanto, é resistente à computação quântica), em contraste com protocolos de criptografia convencionais que dependem de números primos e teoria dos números. Esse novo método de compactar chaves grandes permite a implementação prática e escalável da criptografia One-Time Pad em combinação com a tecnologia blockchain.

Sobre a Crown Sterling Limited LLC

A missão da Crown Sterling é permitir que as pessoas protejam, controlem e monetizem seus dados em uma era de vulnerabilidade e monopolização tecnológicas, em grande parte, não regulamentadas. O token utilitário Crown Sovereign (CSOV) permite que os usuários acessem o novo pacote de produtos, incluindo criptografia resistente à computação quântica e NFTs, mensagens criptografadas de ponta a ponta e outras tecnologias de compressão de dados futuros. A Crown Sterling Chain é uma solução independente de camada 1 de alta velocidade construída usando a estrutura de substrato da Polkadot. Com o token e o ecossistema CSOV, os usuários podem criptografar dados pessoais, incluindo geolocalização e histórico de navegação, e converter esses dados em NFTs com a opção de monetizá-los em exchanges. Com os dados surgindo como o ativo mais valioso do mundo, a Crown Sterling espera iniciar um novo paradigma de soberania de dados pessoais. Para mais informações sobre a Crown Sterling e o CSOV, junte-se à comunidade no Telegram e siga no Twitter.

FONTE Crown Sterling

