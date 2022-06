Crown Sterling kondigt uitgifte van Amerikaans octrooi voor nieuwe cryptografische sleutelcompressie aan

NEWPORT BEACH, Californië, 21 juni 2022 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC, leider op het gebied van de soevereiniteit van persoonsgegevens en leverancier van quantum-resistente versleutelings- en compressietechnologieën, kondigt aan dat het United States Patent and Trademark Office US Patent 11.310.042 B2 (uitvinder: Robert Edward Grant) heeft verstrekt, aangaande een ontwikkeling op het gebied van data- en informatiebeveiliging, methoden voor het opslaan en het distribueren van grote sleutels.

De primaire claim van het Amerikaanse Patent 11.310.042 B2 is een methode voor het veilig versleutelen en ontsleutelen van gegevens waarin een functie wordt verwerkt om een ruwe sleutel te verkrijgen die een irrationeel getal is. Een verzendende computer past een beginpunt en lengte toe om een verkorte sleutel te verkrijgen die voor encryptie wordt gebruikt. Een ontvangende computer identificeert de functie van een ontvangen identificatiecode en past het beginpunt en de lengte toe op een spiegelende ruwe sleutel om de decoderingssleutel af te leiden.

Robert E. Grant, oprichter en CEO van Crown Sterling: "Wij waren zeer verheugd over de snelheid waarmee dit baanbrekende octrooi door het US Patent Trademark Office werd verleend. Dit is het eerste van veel nieuwe octrooien die zijn gekoppeld aan onze innovaties op het gebied van zowel cryptografie als compressie. De Crown Sterling Chain is 's werelds eerste layer 1 blockchain die de quantum-resistente cryptografie van One-Time Pad implementeert."

Zoals is aangetoond door het werk van Peter Shor en anderen, beschikken quantum computers over rekenmiddelen die verder reiken dan de mogelijkheden die we vandaag de dag hebben om de veiligheid van de traditionele asymmetrische encryptie en hun cryptografische algoritmes te verbeteren. One-Time Pad is een op informatietheorie gebaseerde versleutelingsmethode die niet afhankelijk is van aannames over de rekenmiddelen van een aanvaller (en is daarmee quantumbestendig), in tegenstelling tot conventionele versleutelingsprotocollen die op priemgetallen en getaltheorie zijn gebaseerd. Deze nieuwe methode voor het comprimeren van grote sleutels maakt een praktische en schaalbare implementatie van One-Time Pad-codering in combinatie met blockchain-technologie mogelijk.

Over Crown Sterling Limited LLC

De missie van Crown Sterling is om individuen in staat te stellen om hun gegevens te claimen, te beschermen en te controleren in een tijdperk van grotendeels ongereguleerde Big Tech-kwetsbaarheid en monopolisering. Crown Sovereign (CSOV) utility token stelt gebruikers in staat om toegang te krijgen tot de nieuwe productsuite, waaronder quantum-resistente cryptografie en NFT 's, end-to-end versleutelde berichten en andere toekomstige data-compressietechnologieën. De Crown Sterling Chain is een onafhankelijke high-speed Layer 1-oplossing die is gebouwd met het substraatraamwerk van Polkadot. Met het CSOV-token en het ecosysteem kunnen gebruikers persoonsgegevens, waaronder geolocatie en surfgeschiedenis, versleutelen en die gegevens omzetten in NFT's met de mogelijkheid om ze op beurzen te gelde te maken. Met de opkomst van data als 's werelds meest waardevolle activum, kijkt Crown Sterling uit naar een nieuw paradigma van soevereiniteit van persoonsgegevens. Voor meer informatie over Crown Sterling en CSOV kunt u zich aansluiten bij de community op Telegram en ons volgen op Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg

SOURCE Crown Sterling