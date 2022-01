Crown Sterling anuncia o lançamento de aplicativo e wallet nativos da empresa

O aplicativo permite que os titulares do CSOV armazenem seus tokens, façam transferências dentro e fora da wallet, além de acessar os detalhes de desbloqueio da venda privada de tokens. Os titulares de tokens também podem utilizar o recurso de correio do aplicativo para enviar mensagens criptografadas e ativos digitais utilizando o protocolo criptográfico proprietário da empresa, o CrownEncrypt™.

"Temos o prazer de lançar o aplicativo para a wallet, nosso aplicativo para iOS será lançado em breve, com uma versão Android logo em seguida. Estamos entusiasmados com nosso token para serviços públicos, seus recursos no aplicativo e, mais importante, nosso roteiro de produtos futuros", afirmou o CEO, Robert E. Grant. O roteiro da Crown Sterling tem como objetivo lançar um recurso colecionável para NFTs, fazer melhorias para assegurar a criptografia de mensagens e da função de transição de estado de blockchains, além de novas tecnologias de compactação de dados no período entre 2022 e 2023. O Crown Sovereign (CSOV), um token de serviços públicos resistente à computação quântica, permite que os usuários compartilhem de forma segura a transmissão de seus dados em cada transação no aplicativo da Crown Sterling.

O CSOV foi listado nas exchanges FMFW e HitBTC em outubro e dezembro de 2021. O token CSOV é respaldado por um protocolo de segurança de blockchain resistente à computação quântica, desenvolvido exclusivamente pela Crown Sterling. O CSOV foi projetado com sucesso para ser o primeiro serviço de blockchain para criptografia One-Time Pad, proporcionando comunicação segura, proteção de dados e controle.

Sobre a Crown Sterling Limited LLC

A Crown Sterling é pioneira em tecnologias de soberania de dados pessoais e foi a primeira a implementar a criptografia One-Time Pad resistente à computação quântica como uma opção para a função de transição de estado de uma blockchain, que é o fluxo de processos de transações em uma rede. O Crown Sovereign (CSOV), um token de serviços públicos resistente à computação quântica, permite que os usuários participem da ampla gama de ofertas de produtos, incluindo criptografia e NFTs resistentes à computação quântica, além de outras tecnologias de compressão futura. A Crown Sterling espera se tornar a plataforma líder de gestão de dados e ativos digitais. Para mais informações, acesse https://www.crownsterling.io/.

