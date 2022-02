Crown Sterling anuncia próxima listagem do Crown Sovereign (CSOV) na exchange BitMart

NEWPORT BEACH, Califórnia, 17 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Crown Sterling Limited LLC, provedora de soluções em criptografia e ativos digitais, anunciou que seu token de alta utilidade Crown Sovereign (CSOV) será listado na exchange BitMart na terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. A BitMart é uma exchange de criptomoedas estabelecida nos Estados Unidos e é uma das principais exchanges globais, com nove milhões de usuários em 180 países. Respaldado por um protocolo de segurança blockchain resistente à computação quântica, o CSOV capacita os usuários a empregar e participar dos produtos e serviços resistentes à computação quântica e de compressão da Crown Sterling.

A Crown Sterling realizará uma chamada para os titulares de tokens hoje às 12h do horário do Pacífico/15h do horário da costa leste para compartilhar novidades sobre a próxima listagem, bem como novos desenvolvimentos tecnológicos.

"Após muitos meses de trabalho nesse esforço, essa será a primeira de várias listagens em exchanges com sede nos EUA planejadas para esse ano. Isso é muito empolgante, uma vez que todos os cidadãos americanos sem restrições poderão participar muito em breve do CSOV e da revolução da soberania de dados pessoais. Serão lançados inúmeros produtos poderosos em 2022 e 2023, abrangendo desde criptografia e mensagens resistentes à computação quântica até NFTs colecionáveis e compressão matemática/armazenamento descentralizado. Estou muito grato por liderar esse esforço, que visa a uma maior liberdade de expressão e propriedade de dados", anunciou Robert Grant, CEO e fundador da Crown Sterling.

Recentemente, a Crown Sterling lançou seu aplicativo e wallet nativos para desktop. O aplicativo permite que os titulares do CSOV armazenem seus tokens, façam transferências dentro e fora da wallet, além de acessar os detalhes de desbloqueio da venda privada de tokens. Os titulares de tokens também podem utilizar o recurso de correio do aplicativo para enviar mensagens criptografadas e ativos digitais utilizando o protocolo criptográfico de propriedade da empresa, o CrownEncrypt™.

Como os dados estão se tornando o ativo mais valioso da era digital, o CSOV atua como uma ferramenta que permitirá aos indivíduos proteger, controlar e monetizar seus dados em uma era de vulnerabilidade e monopolização tecnológicas, em grande parte, não regulamentadas. Para mais informações sobre o CSOV e outras ofertas de tecnologia da Crown Sterling, junte-se à comunidade no Telegram e siga no Twitter.

Sobre a Crown Sterling Limited LLC

A Crown Sterling é pioneira em tecnologias de soberania de dados pessoais. A blockchain da Crown Sterling é uma rede ativa na blockchain Polkadot e é a primeira a implementar a criptografia One-Time Pad resistente à computação quântica como uma opção para a função de transição de estado de uma blockchain, que é o fluxo de processos de transações em uma rede. O Crown Sovereign (CSOV), um token de serviços públicos resistente à computação quântica, permite que os usuários participem da ampla gama de ofertas de produtos, incluindo criptografia e NFTs resistentes à computação quântica, além de outras tecnologias de compressão futura. A Crown Sterling espera se tornar a plataforma líder de gestão de dados e ativos digitais. Para mais informações, acessehttps://www.crownsterling.io/.

FONTE Crown Sterling

