Crown Sterling kondigt de aanstaande notering aan van Crown Sovereign (CSOV) op BitMart Exchange

NEWPORT BEACH, Californië, 18 februari 2022 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC, een aanbieder van encryptie- en digitale activaoplossingen, kondigt aan dat zijn high utility token Crown Sovereign (CSOV) op dinsdag 22 februari 2022 zal worden genoteerd op BitMart Exchange. BitMart Exchange is een in de Verenigde Staten gevestigde cryptovalutabeurs en is met negen miljoen gebruikers in 180 landen een van de belangrijkste beurzen ter wereld. Ondersteund door een kwantumbestendig blockchain-beveiligingsprotocol, stelt CSOV gebruikers in staat om gebruik te maken van en deel te nemen aan de kwantumbestendige en compressieproducten en -diensten van Crown Sterling.

Crown Sterling organiseert vandaag om 12.00 uur Pacific Time/ 15.00 uur Eastern Time een token holder call om het nieuws over de aankomende notering te delen, en ook nieuwe technologische ontwikkelingen toe te lichten.

"Na veel maanden werk is dit de eerste van een aantal Amerikaanse beursnoteringen die voor dit jaar zijn gepland. Dit is erg opwindend, omdat alle Amerikaanse burgers zonder beperking op korte termijn kunnen deelnemen aan CSOV en de revolutie in de soevereiniteit van persoonsgegevens. We hebben zo veel krachtige producten die uitkomen in 2022 en 2023, van kwantumbestendige encryptie en messaging tot NFT Collectibles en wiskundige compressie/gedecentraliseerde opslag. Ik ben erg dankbaar om leiding te geven aan dit project, dat zal leiden tot grotere vrijheid van meningsuiting en gegevenseigendom", aldus Robert Grant, CEO en oprichter van Crown Sterling.

Crown Sterling heeft onlangs zijn Native App en Wallet voor desktops gelanceerd. Met de app kunnen CSOV-houders hun tokens opslaan, overschrijvingen van en naar de wallet uitvoeren en toegang krijgen tot ontgrendelingsdetails voor privé-tokenverkoop. Houders van tokens kunnen ook de e-mailfunctie van de app gebruiken om versleutelde berichten en digitale activa te verzenden met behulp van het eigen cryptografische protocol van het bedrijf, CrownEncrypt™.

Met de opkomst van data als het meest waardevolle activum van het digitale tijdperk, fungeert de CSOV als een tool die mensen in staat stelt om hun gegevens te beschermen, te controleren en te gelde te maken in een tijdperk van grotendeels ongereguleerde big tech-kwetsbaarheid en -monopolisering. Voor meer informatie over CSOV en andere oplossingen op het gebied van Crown Sterling-technologie, kunt u zich aansluiten bij de community op Telegram en ons volgen op Twitter.

Crown Sterling is een pionier op het gebied van technologie voor de soevereiniteit van persoonsgegevens. De Crown Sterling-keten is een live netwerk op de Polkadot-blockchain en de eerste die kwantumbestendige, eenmalige padcodering implementeert als optie voor de statustransitiefunctie van een blockchain, wat de processtroom van transacties op een netwerk is. De Crown Sovereign (CSOV), een kwantumbestendig gebruiksscenario, stelt gebruikers in staat om deel te nemen aan het brede productassortiment, waaronder kwantumbestendige cryptografie en NFT's, en andere toekomstige compressietechnologieën. Crown Sterling ziet ernaar uit om het toonaangevende platform voor data- en digitale activabeheer te worden. Kijk voor meer informatie op https://www.crownsterling.io/.

