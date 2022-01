Crown Sterling kondigt de lancering aan van zijn eigen app en wallet

"We zijn verheugd om de app voor de wallet uit te brengen, onze mobiele iOS-app komt binnenkort en wordt snel gevolgd door een Android-versie. We zijn enthousiast over onze utility-token, de mogelijkheden ervan in de app en vooral onze roadmap van toekomstige producten", aldus CEO Robert E. Grant. De roadmap van Crown Sterling heeft tot doel een functie voor NFT-verzamelobjecten te lanceren, verbeteringen aan te brengen in beveiligde berichtenuitwisseling en cryptografie van de statusovergang van blockchain, evenals nieuwe datacompressietechnologieën in 2022 en 2023. Met de Crown Sovereign (CSOV), een kwantumbestendige utility-token, kunnen gebruikers deelnemen aan de veilige overdracht van hun gegevens bij elke transactie op de Crown Sterling-app.

CSOV was genoteerd op de FMFW- en HitBTC-beurzen in oktober en december 2021. Het CSOV-token wordt ondersteund door een kwantum-bestendig blockchain-beveiligingsprotocol, dat exclusief is ontwikkeld door Crown Sterling. CSOV is met succes ontwikkeld om het eerste blockchain-hulpprogramma voor eenmalige padcodering te zijn, waardoor veilige communicatie, gegevensbescherming en controle mogelijk is.

Crown Sterling is een pionier op het gebied van technologieën voor gegevenssoevereiniteit en is de eerste die kwantumbestendige, eenmalige padcodering implementeert als optie voor de statustransitiefunctie van een blockchain, wat de processtroom van transacties op een netwerk is. De Crown Sovereign (CSOV), een kwantumbestendig gebruiksscenario, stelt gebruikers in staat om deel te nemen aan het brede assortiment van productaanbod, waaronder kwantumbestendige cryptografie en NFT's, en andere toekomstige compressietechnologieën. Crown Sterling ziet ernaar uit om het toonaangevende platform voor data- en digitale activabeheer te worden. Kijk voor meer informatie op https://www.crownsterling.io/.

