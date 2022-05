Crown Sterling sedia a Blockchain Leadership Summit em Gizé, no Egito

NEWPORT BEACH, Calif., 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Crown Sterling Limited LLC, líder em soberania de dados pessoais e fornecedora de tecnologias de criptografia e compressão resistentes à computação quântica, sediou uma conferência de liderança para mais de 40 líderes de pensamento de blockchain e criptomoedas em Gizé, no Egito, no mês passado, em parceria com a Crypterns. A Crypterns é especializada em fornecer soluções de talentos/recrutamento e programas educacionais desenvolvidos para todos os níveis, da introdução dos fundamentos de criptomoedas à concepção das últimas inovações desse setor tão revolucionário.

Inédito, esse evento reuniu líderes do setor para uma experiência com o objetivo de capacitar a autodescoberta, conectar comunidades e cocriar soluções sustentáveis para o futuro do setor. Liderados por Robert E. Grant, fundador e CEO da Crown Sterling, os workshops abordaram desenvolvimento de liderança e crescimento e gestão de empresas, bem como discussões dinâmicas em grupo sobre como atingir os objetivos por meio do veículo da Crypterns para ajudar a impulsionar o setor. As principais áreas de foco incluíram planos para auxiliar na adoção convencional de criptomoedas, bem como estabelecer um centro de informações confiável para consumidores. O evento também incluiu palestras de Sua Alteza Real Rainha do Bakwa Indu em Cassai, na República Democrática do Congo; do físico teórico, autor e ganhador do Prêmio Nobel, Lawrence Krauss; do cientista da computação e empresário, Craig Wright; e de Chinwe Esimai, autora, advogada e executiva corporativa.

"Foi uma honra co-sediar o evento Crypterns Alliance. As discussões em grupo foram instigantes e inspiradoras. Os participantes deixaram a conferência com objetivos claros e um plano de ação para a defesa do setor e para a adoção convencional de criptomoedas pelos consumidores", disse Robert Grant.

Dustin Plantholt, fundador e CEO da Crypterns, compartilhou: "Nosso primeiro Crypterns Alliance Retreat foi um grande sucesso - atribuído principalmente à equipe dedicada, ao apoio consciente da incomparável equipe de nosso parceiro Crown Sterling e aos extraordinários participantes. Achei que essa foi uma experiência realmente inesquecível, a nível profissional e pessoal. Dedicar um tempo de qualidade se conectando com pessoas tão inspiradoras e mentes inovadoras trouxe mais clareza à nossa missão. Por meio de nossos esforços colaborativos comprometidos e contínuos, a Crypterns e seus parceiros da Alliance capacitarão a força de trabalho que impulsiona a blockchain, impactarão positivamente a sociedade e transformarão o mundo. Somos eternamente gratos por esta semana."

A Crown Sterling também tem o prazer de anunciar a listagem do WCSOV na UniSwap, uma exchange de criptomoedas que utiliza um protocolo de rede descentralizado. O protocolo facilita transações automatizadas entre tokens de criptomoedas na blockchain Ethereum por meio do uso de contratos inteligentes. Como os dados estão se tornando o ativo mais valioso da era digital, a missão da Crown Sterling é permitir que as pessoas protejam, controlem e monetizem seus dados em uma era de vulnerabilidade e monopolização tecnológicas, em grande parte, não regulamentadas. Para mais informações sobre a Crown Sterling e o CSOV, junte-se à comunidade no Telegram e siga no Twitter.

Sobre a Crown Sterling Limited LLC

A Crown Sterling é pioneira em tecnologias de soberania de dados pessoais. A blockchain da Crown Sterling é uma rede ativa na blockchain Polkadot que implementa a criptografia One-Time Pad resistente à computação quântica como uma opção para a função de transição de estado de uma blockchain, que é o fluxo de processos de transações em uma rede. O Crown Sovereign ($CSOV), um token de serviços públicos resistente à computação quântica, permite que os usuários participem de uma ampla gama de ofertas de produtos, incluindo criptografia e NFTs resistentes à computação quântica, além de outras futuras tecnologias de compressão. A Crown Sterling espera se tornar a plataforma líder de gestão de dados e ativos digitais.

