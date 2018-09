CRRC počas veľtrhu InnoTrans 2018 predviedla svoj nový, najľahší, energeticky úsporný metro vlak

Sun Yongcai, prezident spoločnosti CRRC, pri tejto príležitosti povedal: „Železničná doprava stojí na prahu veľkej revolúcie. Využitie uhlíkových vláken v našom odvetví nám umožňuje vyrábať ľahšie a energeticky úspornejšie vlaky. Od toho sa odvíjajú neustále novšie a inteligentnejšie služby, ktoré dokážu zdokonaliť údržbu, prevádzku aj pocit z jazdy. V budúcnosti má spoločnosť CRRC v pláne naďalej investovať do výskumu a rozvoja ako aj do aplikácie nových technológií a materiálov na báze uhlíkových vláken vo vysokorýchlostných vlakoch 600 KM Maglev, vysokorýchlostných elektrických jednotiek EMU and metrách".

CETROVO chce v budúcnosti cestujúcim ponúknuť všadeprítomné „inteligentné služby" s pomocou vyspelej technológie. Medzi takéto patria okná, ktoré sa môžu premeniť na dotykové obrazovky. Na nich môžu cestujúci sledovať správy, čítať informácie na internete, nakupovať vstupenky, sledovať video a televízne programy naživo prostredníctvom „zázračného okna" vlaku CETROVO. Vlaky sú vybavené aj zrkadlami na báze dotykovej obrazovky s internetom, samočistiacimi sedadlami, vyspelou technológiou redukcie vibrácií a hluku, integrovaným akustickým systémom, klimatizáciou a osvetlením, ktoré dokáže reagovať na meniace sa podmienky, a tak spríjemniť cestu.

Ding Sansan, zástupca technického riaditeľa spoločnosti CRRC Sifang, sa o novej generácii vlakov vyjadril nasledovne: „Výroba z ľahkých materiálov je koncept budovania metra, ktorý v budúcnosti zabezpečí vyššiu energetickú efektívnosť. Uhlíkové vlákna predstavujú najvyspelejšiu technológiu a vlaku CETROVO sa podarilo tento materiál zakomponovať do výroby naozaj dokonale. Dokázali z kompozitných materiálov spevnených uhlíkovými vláknami vyrobiť karosériu, rám podvozku a tiež vybavenie kabíny rušňovodiča. Výsledkom je ľahší vlak a viac priestoru pre nové funkcionality."

Medzi ďalšie znaky nového vlaku patria:

Nový energeticky úsporný trakčný systém, ktorý dokáže zvýšiť energetickú efektívnosť až o 15% v porovnaní s tradičnými metro vlakmi

Viac ako 1 100 senzorických bodov monitorujúcich vlak v reálnom čase kvôli optimalizácii efektívnosti a zníženiu nákladov na údržbu.

Technológia priameho pohonu so synchrónnymi motormi s permanentným magnetom

Prevodník na báze karbidu kremíka na zvýšenie účinnosti trakcie počas jazdy

Aktívny radiálny systém na podvozku, ktorý môže ovládať dvojkolesie pre dosiahnutie lepšej výkonnosti pri ostrejších zákrutách

Interná batéria, ktorá dokáže zabezpečiť trakčný výkon až 15KM

Flexibilná kompozícia 2+N vhodná až pre 12 vozňov

Podstatne znížené opotrebenie kolies

Navštívte stánok spoločnosti CRRC počas veľtrhu InnoTrans v Berlíne v hale 2.2 / 310. Viac informácií nájdete na: http://www.crrcgc.cc/

O spoločnosti CRRC

S jasným cieľom „vybudovať uznávanú medzinárodnú spoločnosť" sa firma CRRC stala jednou z najväčších železničných výrobcov na svete. V roku 2017 dosiahli jej ročné výnosy z predaja 31,538 miliárd USD. Spoločnosť CRRC má 83 pobočiek v 26 krajinách a regiónoch sveta, 13 zámorských centier výskumu a vývoja a lokalizované výrobné podniky v Spojených štátoch, Indii, Malajzii, Južnej Afrike, atď. Produkty tejto spoločnosti nájdete v 104 krajinách a regiónoch šiestich kontinentov.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/746125/Next_Generation_Model.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/746104/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/746105/2.jpg

