Crueger Dickinson LLC, Hudock Law Group, S.C. y Greg Coleman Law anuncian la existencia de una Demanda colectiva para consumidores que compraron televisores LCD VIZIO en California

LOS ÁNGELES, 5 de abril de 2021 PR /Newswire-HISPANIC PR WIRE/ --

¿Compró un televisor VIZIO LCD en el estado de California?

Una Demanda colectiva puede afectar sus derechos.

Sus derechos pueden verse afectados por una demanda colectiva con respecto a los televisores LCD VIZIO. El nombre del caso es Jeffrey Koenig, et al. v. Vizio, Inc. y el número de caso es el No. BC702266. La demanda del Demandante alega que VIZIO etiquetó sus televisores LCD con un índice de "Hz" dos veces superior a su tasa de actualización real, causando daños a los Miembros de la Demanda colectiva. VIZIO niega todos los alegatos del Demandante y sostiene que etiquetó correctamente cada televisor con la especificación correcta de "Hz".

Esto es solo un resumen. El Tribunal no ha tomado ninguna determinación sobre quién tiene razón. Actualmente no existe dinero disponible y no se garantiza que vaya a haberlo. Para obtener más detalles, lea el Aviso en formato largo disponible para descargar en www.refreshrateclassaction.com.

¿Quién está incluido?

Usted es un miembro de la Demanda colectiva si:

Usted compró uno de los modelos de televisores VIZIO LCD que aparecen en www.refreshrateclassaction.com/Home/ModelsList entre el 30 de abril de 2014 y el presente en el estado de California .

Los siguientes NO son miembros de la Demanda colectiva.:

VIZIO; cualquier afiliada, matriz o subsidiaria de VIZIO; cualquier entidad en la que VIZIO tenga una participación mayoritaria; cualquier funcionario, director o empleado de VIZIO; cualquier sucesor o cesionario de VIZIO; cualquier persona empleada por el abogado en esta demanda colectiva; cualquier juez a quien se le asigne este caso; su cónyuge y familiares directos; y los miembros del personal del juez.

Puede encontrar un Aviso más detallado, que incluye la definición exacta de la Demanda colectiva y las excepciones a la membresía de la Demanda colectiva en www.refreshrateclassaction.com .

Sus derechos y opciones

NO HACER NADA: si usted es un Miembro de la Demanda colectiva y no hace nada, está eligiendo permanecer en la Demanda colectiva y podrá compartir cualquier dinero o beneficio que pueda recuperarse en este caso. Usted quedará obligado por todas las órdenes y sentencias del Tribunal, incluida cualquier sentencia a favor de VIZIO, y renunciará a su derecho de demandar a VIZIO como parte de cualquier otra demanda por las reclamaciones realizadas en este caso.

EXCLUIRSE DE LA DEMANDA COLECTIVA: si se excluye de la Demanda colectiva (es decir, exclusión voluntaria), no tendrá derecho a recibir dinero o beneficios si se otorgan o recuperan. Usted no estará obligado por ninguna orden o sentencia del Tribunal y no renunciará a su derecho de demandar a VIZIO como parte de cualquier otra demanda por las reclamaciones realizadas en este caso. La fecha límite para excluirse de la Demanda colectiva es el 17 de mayo de 2021. Las instrucciones específicas sobre cómo solicitar la exclusión se incluyen en el formulario largo de notificación que puede descargarse en www.refreshrateclassaction.com .

El juicio

El Tribunal aún no ha determinado si se requiere un juicio en este caso y aún no ha programado ningún juicio en este asunto. Si se fija una fecha de juicio en este asunto, la fecha y el lugar del juicio se publicarán en el sitio web www.refreshrateclassaction.com. El Demandante tendrá que probar sus reclamaciones en el juicio. No hay garantía de que los Demandantes ganen o de que obtengan dinero por la Demanda colectiva. Puede contratar a su propio abogado por su propia cuenta, pero no es necesario que lo haga.

¿Quiere más información?

Visite www.refreshrateclassaction.com, llame al 877-933-3286 o escriba a Koenig v. VIZIO Class Action, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 170500, Milwaukee, WI 53217.

FUENTE Crueger Dickinson LLC, Hudock Law Group, S.C., and Greg Coleman Law

