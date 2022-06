CRUNCHYROLL ANUNCIA DATA DE ESTREIA DE "DRAGON BALL SUPER: SUPER-HERÓI" NO BRASIL

Este é o primeiro lançamento cinematográfico da Crunchyroll em escala global. Na América Latina, o filme será distribuído pela Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment.

Sinopse oficial de Dragon Ball Super: SUPER-HERÓI

O exército Red Ribbon havia sido destruído por Son Goku... Mas certos indivíduos decidiram levar adiante sua missão e criaram os androides supremos: Gamma 1 e Gamma 2. Estes dois androides - que se intitulam "super-heróis" - decidem atacar Piccolo e Gohan! Qual será o objetivo do Novo Exército Red Ribbon? Quando o perigo é iminente, é então que desperta o Super-Herói!

O filme conta com total comprometimento e envolvimento de Akira Toriyama, criador original de Dragon Ball. Toriyama está por trás do enredo original, roteiro e design dos personagens.

Dragon Ball Super: SUPER-HERÓI tem direção de Tetsuro Kodama e elenco de voz japonês formado, entre outros, por Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan e Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryō Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yūko Minaguchi (Videl), Yūko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta) e Ryota Takeuchi (Carmine).

O fenômeno Dragon Ball teve início em 1984, quando o conhecido mangá japonês de autoria de Akira Toriyama fez sua estreia na revista "Weekly Shonen Jump", editada pela Shueisha, e tornou-se um de seus principais títulos em dez anos e meio de publicação. Desde então, a popularidade do mangá só aumentou, resultando no impressionante recorde de 260 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. A crescente notoriedade levou Dragon Ball para muito além do mangá, com o desenvolvimento de animação para a TV, filmes, games e produtos de consumo. Hoje, 38 anos após o lançamento do mangá original, Dragon Ball continua em evolução e promete chegar a um novo patamar com a estreia em larga escala desse novo filme.

Sobre a Crunchyroll

A Crunchyroll, LLC é uma joint-venture, operada de forma independente, entre a Sony Pictures Entertainment, com sede nos EUA, e a japonesa Aniplex, uma subsidiária da Sony Music Entertainment (Japan) Inc., ambas subsidiárias do Sony Group, de Tóquio. Os filmes distribuídos e promovidos pela Crunchyroll – nos mercados norte-americano e internacional – têm histórico comprovado de sucesso de bilheteria e crítica. Além do sucesso de arrecadação, os filmes da Crunchyroll receberam inúmeras premiações e foram exibidos em festivais internacionais de cinema em várias partes do globo.

Sobre a Sony Pictures Entertainment

A Sony Pictures Entertainment (SPE) é uma subsidiária da japonesa Sony Group Corporation. As operações globais da SPE abrangem produção, aquisição e distribuição de filmes em cinema, home entertainment, televisão e mídias digitais; uma rede global de canais; operação de estúdio, desenvolvimento de novos produtos audiovisuais, serviços e tecnologias. A Sony Pictures Television opera dezenas de produtoras próprias ou joint-ventures pelo mundo. A divisão de cinema, a Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, é composta pela Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions e Sony Pictures Classics.

Para informações adicionais, visite: https://www.sonypictures.com.br/

Sobre a Toei Animation

A Toei Animation Co., Ltd. está entre os mais produtivos estúdios de animação do mundo. A empresa atua no desenvolvimento e produção de animação, marketing internacional e licenciamento de programas, com escritórios de vendas localizados em Los Angeles, Paris, Hong Kong e Xangai. Desde sua fundação, em 1956, a Toei Animation Co., Ltd. produziu mais de 13.316 episódios de séries de TV (mais de 230 títulos) e mais de 258 longas-metragens (até março de 2022). Para mais informações, visite corp.toei-anim.co.jp/en.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=FBBrHXdKRjs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839862/DBSSH_KV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1815770/Crunchyroll_Logo.jpg

FONTE Crunchyroll

SOURCE Crunchyroll