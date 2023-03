Crypto-activabeheerplatform Haru Invest krijgt van Litouwen VASP-autorisatie voor zijn Europese activiteiten

CeFi-investeringsplatform, dat onlangs een serie A-investering van $ 9 miljoen in Canadese cryptodelver leidde, mag nu opereren als cryptovalutadienstverlener in Litouwen

SEOUL, Zuid-Korea, 27 maart 2023 /PRNewswire/ -- Haru Invest , een toonaangevend platform voor het beheer van digitale activa, kondigde vandaag aan dat Haru EU Limited UAB, zijn in de EU gevestigde dochteronderneming, een geautoriseerde Virtual Asset Service Provider (VASP) is geworden voor zijn Europese activiteiten gevestigd in Litouwen. Als een door VASP geautoriseerde onderneming kan Haru Invest nu cryptowissel- en wallet-/custodydiensten bieden, waardoor er een pad wordt geopend om een volwaardige cryptovalutabeurs met een fiat-gateway te worden.

"Haru Invest is sterker dan ooit geworden, zelfs tijdens de volatiele marktsituatie, dus zijn we erg enthousiast over cryptoregelgeving", aldus Hugo Lee, CEO van Haru Invest. "Het verkrijgen van een VASP-registratie is een van vele mijlpalen voor ons bedrijf, en het zal helpen bij het opbouwen van vertrouwen in de cryptosector voor onze leden door veilige en conforme beheerdiensten voor digitaal vermogen te bieden."

Deze VASP-autorisatie stelt het bedrijf officieel in staat om de eurovaluta rechtstreeks te ondersteunen, waardoor landen van de Europese Unie naadloos crypto en euro kunnen kopen en verhandelen.

Als onderdeel van het VASP-registratieproces heeft Haru Invest een grondige evaluatie van zijn nalevings- en risicobeheerprocedures ondergaan, evenals due diligence op het vlak van zijn corporate governance en bedrijfsvoering.

Litouwen is uitgegroeid tot een leider in de Europese cryptosector. Het land staat bekend om zijn cryptovriendelijke regelgeving en is de thuisbasis van groeiende blockchainbedrijven. Haru Invest, geëvalueerd als een fintech-hub in de EU met een geavanceerde financiële infrastructuur, streeft ernaar om zijn activiteiten uit te breiden, te beginnen in Litouwen.

Het sterke interne beheerteam voor digitale activa van het gecentraliseerde financiële bedrijf (CeFi) maakt gebruik van hoogfrequente algoritmische en handelsstrategieën die profiteren van marktinefficiënties en hiaten om winst te genereren. Haru Invest heeft leden in meer dan 140 landen en heeft meer dan $ 2.27 miljard aan totale transactievolumes verwerkt zonder beveiligingsinbreuken, late opnames of gemiste winstuitbetalingen.

Over Haru Invest

Haru Invest, een dochteronderneming van Block Crafters, is een succesvol CeFi-investeringsplatform voor digitale activa dat een veilige brug heeft gebouwd tussen crypto-investeringsdiensten, gedecentraliseerde en traditionele financiering, met een totaal transactievolume van $ 2.27 miljard. Haru Invest ondersteunt vijf crypto-activa - Bitcoin, Ether, Tether, Ripple en USDC - met een reeks investeringsstrategieën, Earn Plus en Earn Explore. Het Haru Invest-team heeft meer dan vijf jaar ervaring in diverse strategieën van cryptofondsbeheer, gebaseerd op een handelsmodel dat profiteert van marktinefficiënties om stabiele winsten te genereren. Met gebruikers in meer dan 140 landen zet Haru Invest zich in voor het opleiden en begeleiden van crypto-eigenaren op alle niveaus om stabiele en winstgevende investeringsdoelen voor digitale activa te bereiken.

Voor meer informatie:

SHIFT Communications

Darren Weiss

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1949624/Haru_Invest_Logo.jpg

SOURCE Haru Invest