Plataforma de gestão de ativos de Crypto Haru Invest obtém autorização da VASP para sua operação na UE da Lituânia

A plataforma de investimento CeFi, que recentemente liderou um investimento da Série A de US$9 milhões na mineradora de crypto canadense, agora pode operar como provedora de serviços de criptomoeda na Lituânia

SEUL, Coreia do Sul, 26 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Haru Invest, uma plataforma líder de gestão de ativos digitais, anunciou hoje que a Haru EU Limited UAB, sua subsidiária incorporada na UE, tornou-se uma Virtual Asset Service Provider (VASP autorizada) para sua operação na UE com sede na Lituânia. Como uma empresa autorizada pela VASP, a Haru Invest agora pode oferecer serviço de troca de criptomoedas e carteira/custódia, abrindo um caminho para se tornar uma gestora de criptomoedas totalmente nova com uma entrada fiduciária.

"A Haru Invest tem se tornado mais forte do que nunca, mesmo durante a situação volátil do mercado, por isso estamos muito interessados nas regulamentações das criptomoedas", disse Hugo Lee, CEO da Haru Invest. "Obter um registro de VASP é um dos muitos marcos para nossa empresa e ajudará a construir confiança no setor de criptomoedas para nossos membros, oferecendo serviços de gestão de ativos digitais seguros e em conformidade".

Esta autorização da VASP permite oficialmente que a empresa apoie a moeda Euro diretamente, permitindo que os países da União Europeia comprem e negociem entre criptomoedas e Euro sem problemas.

Como parte do processo de registro da VASP, a Haru Invest passou por uma avaliação completa de seus procedimentos de conformidade e gestão de riscos, bem como devida diligência sobre sua governança corporativa e operações de negócios.

A Lituânia emergiu como líder no setor de cripto europeu, conhecida por seu ambiente regulatório favorável a criptomoedas, e abriga o crescimento de negócios de blockchain. Avaliada como um centro de fintechs na UE com infraestrutura financeira de ponta, a Haru Invest tem como objetivo expandir seus negócios começando na Lituânia.

A sólida equipe interna de gestão de ativos digitais da empresa de finanças centralizadas (CeFi) emprega estratégias algorítmicas e de negociação de alta frequência que aproveitam as ineficiências e lacunas do mercado para gerar lucros. A Haru Invest tem membros em mais de 140 países e processou mais de US$2,27 bilhões em volume total de transações com zero violações de segurança, retiradas atrasadas ou perda de pagamentos de ganhos.

A Haru Invest, uma marca de serviços subsidiários da Block Crafters, é uma plataforma de investimento de ativos digitais CeFi bem-sucedida que construiu uma ponte segura entre serviços de investimento em criptomoedas, finanças descentralizadas e tradicionais, com US$2,27 bilhões em volume total de transações. A Haru Invest suporta cinco ativos de criptomoedas – Bitcoin, Ether, Tether, Ripple e USDC – com um nível de estratégias de investimento, Earn Plus e Earn Explore. A equipe da Haru Invest tem mais de cinco anos de experiência em diversas estratégias de gestão de fundos de criptomoedas, com base em um modelo de negociação que aproveita as ineficiências do mercado para gerar lucros estáveis. Com usuários em mais de 140 países, a Haru Invest está empenhada em educar e orientar os proprietários de criptomoedas em todos os níveis para atingir metas de investimento de ativos digitais estáveis e rentáveis.

