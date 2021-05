Crypto.com lança transferências bancárias em BRL e idioma português brasileiro

As novas integrações de fiat e idioma marcam o primeiro grande passo da Crypto.com em trazer o seu ecossistema de produtos e serviços em cripto para os usuários na América Latina (LATAM). Esses usuários agora podem depositar reais brasileiros em sua Carteira Fiat usando transferências TED, DOC ou PIX, e podem usar os seus fundos para comprar mais de 100 das principais moedas ao custo real. A Crypto.com não cobra taxas sobre transferências bancárias em BRL, mas as instituições bancárias podem aplicar uma tarifa de processamento. Ao adicionar BRL à lista crescente de mais de 20 moedas de pagamento no app, os usuários podem evitar taxas de transferências internacionais dos bancos, assim como conferir os saldos no app na sua moeda local.

Acompanhando o lançamento de 13 novos idiomas na segunda metade de 2020, a Crypto.com agora está acessível a mais de 200 milhões de falantes de português brasileiro, a maior população online na América Latina.

Filomena Ruffa, Gerente Geral da América Latina na Crypto.com, disse: "A adição das transferências bancárias em BRL à nossa carteira fiat e o suporte ao português brasileiro nos aproxima da comunidade brasileira permitindo que usem a sua moeda e o seu idioma nativos. Sendo o maior país latinoamericano, e além disso, com o seu crescimento excepcional em soluções bancárias e financeiras digitais, o Brasil é um mercado muito importante para nós e esperamos tornar nossos serviços cripto acessíveis a todos e apoiá-los em sua busca pela independência financeira."

Os usuários podem mudar o idioma para português brasileiro seguindo estes passos:

Selecionando Português (Brasil) em Configurações > Idioma no app

Selecionando Português (Brasil) nas Configurações de Idioma no canto superior direito da página inicial da Exchange

O lançamento contínuo de novos idiomas reflete o comprometimento da Crypto.com com a sua missão de acelerar a transição mundial para o uso de criptomoeda. Em outubro do ano passado, a plataforma anunciou ter ultrapassado a marca de 5 milhões de usuários mundialmente, apenas três meses depois de ter alcançado 3 milhões.

Sobre a Crypto.com

Fundada em 2016, a Crypto.com atende hoje a mais de 10 milhões de clientes com o aplicativo cripto de crescimento mais rápido do mundo, junto com o cartão Visa Crypto.com - o maior programa de cartão cripto do mundo - a Exchange Crypto.com e a DeFi Wallet Crypto.com. Lançada recentemente, Crypto.com NFT é a principal plataforma para coletar e negociar NFTs, cuidadosamente seleccionados dos mundos da arte, design, entretenimento e esportes.

A Crypto.com é construída sobre uma fundação sólida de segurança, privacidade e conformidade, e é a primeira criptocorretora no mundo a ter a ISO/IEC 27701:2019, CCSS nível 3, a ISO 27001:2013 e nível 1 de conformidade com o PCI:DSS 3.2.1, avaliada independentemente no nível 4, o nível mais alto para ambos os Frameworks para Privacidade e Cibersegurança do NIST. A sede da Crypto.com fica em Hong Kong, com uma forte equipe de mais de 1,000 pessoas. Saiba mais visitando https://crypto.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/888271/Crypto_Logo.jpg

FONTE Crypto.com

Related Links

https://crypto.com/



SOURCE Crypto.com