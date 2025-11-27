Crypto4A dévoile QxVault™ : Secrets. Simplifié. Un coffre-fort complet de gestion des secrets avec un module de sécurité matériel intégré

eMudhra/CertiNext rejoint le déploiement de QxVault™ en tant que partenaire, visant à transformer l'infrastructure de confiance des entreprises à l'échelle mondiale

OTTAWA, ON, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Crypto4A Technologies Inc., chef de file des solutions de cybersécurité conçues pour un monde post-quantique, a annoncé aujourd'hui le lancement de QxVault™, une plateforme révolutionnaire de gestion des secrets qui intègre un module de sécurité matériel (Hardware Security Module - HSM) conforme à la norme FIPS 140-3 de niveau 3 pour une gestion robuste des secrets. Pensé pour le présent et l'ère post-quantique, QxVault™ offre une gestion sécurisée des secrets, des informations d'identification et des clés API avec une crypto-agilité et une souveraineté intégrées, le tout sans nécessiter d'expertise en HSM.

Conçu à l'aide des meilleurs outils de gestion des secrets open-source et alimenté par le module de sécurité certifié pour l'ère quantique (QASM™ - Quantum Assured Security Module) et QxOS™ propres à Crypto4A, QxVault™ permet aux entreprises d'unifier le stockage des secrets, d'automatiser la rotation des informations d'identification et de satisfaire aux exigences de conformité tout en se préparant à la perturbation à venir de l'informatique quantique.

« Chez eMudhra/CertiNext, notre mission a toujours été d'instaurer la confiance dans le monde numérique grâce à une infrastructure d'identité et d'authentification sécurisée », a déclaré Scott Rea, directeur des opérations d'eMuhdra/CertiNext. « Le partenariat avec Crypto4A pour déployer QxVault™ nous permet d'étendre cette confiance maintenant, et dans l'ère de la sécurité quantique. Son HSM intégré et son évolutivité sans faille offrent les performances et l'assurance nécessaires pour répondre à la demande de nos clients ».

QxVault™ : Secrets. Simplifié.

Sécurité matérielle intégrée : HSM à sécurité quantique et crypto-agile intégré avec la technologie QASM™

HSM à sécurité quantique et crypto-agile intégré avec la technologie QASM™ Complexité réduite : architecture unifiée qui élimine les problèmes d'intégration et de maintenance entre plusieurs fournisseurs

architecture unifiée qui élimine les problèmes d'intégration et de maintenance entre plusieurs fournisseurs Rapport coût-efficacité : licences illimitées pour les clients et modèle de tarification transparent

licences illimitées pour les clients et modèle de tarification transparent Assurance souveraine : contrôle total des clés et des opérations cryptographiques. Contrôle total du lieu de stockage des secrets

contrôle total des clés et des opérations cryptographiques. Contrôle total du lieu de stockage des secrets Déploiement transparent : déploiement sur site ou dans un cloud privé avec regroupement automatique et aucune expertise en matière de HSM requise

déploiement sur site ou dans un cloud privé avec regroupement automatique et aucune expertise en matière de HSM requise Compatibilité API : API compatibles et intégrations dans un large écosystème en tirant parti de la meilleure gestion des secrets open-source

API compatibles et intégrations dans un large écosystème en tirant parti de la meilleure gestion des secrets open-source Une sécurité pérenne : prise en charge de la cryptographie classique et post-quantique avec agilité matérielle

« Les secrets sont d'une importance capitale pour l'infrastructure cloud moderne, des systèmes sur site aux écosystèmes IA et Kubernetes en pleine expansion. Les entreprises sont confrontées aux défis liés à la multiplication incontrôlée des secrets, des violations et de la pression croissante en matière de conformité », a déclaré John O'Connor, vice-président de la gestion des produits chez Crypto4A. « Avec QxVault™, nous visons à éliminer cette complexité croissante et à donner aux organisations un contrôle total sur la façon dont leurs secrets sont protégés. En intégrant étroitement un HSM à sécurité quantique et un calcul intégré directement dans le QxVault™, nous simplifions fortement le déploiement de la gestion des secrets certifiée FIPS et soutenue par le matériel tout en offrant la flexibilité et le contrôle exigés par l'infrastructure d'aujourd'hui ».

« Nous sommes fiers de nous associer à eMudhra/CertiNext, un leader mondial des services de confiance numérique, pour proposer une solution simplifiée pour les secrets, opérationnelle dès aujourd'hui ».

Avec QxVault™, Crypto4A continue de redéfinir l'infrastructure de cybersécurité pour l'ère quantique, en proposant aux organisations les moyens de protéger leurs actifs les plus sensibles avec une technologie évolutive, durable, souveraine et conforme.

À propos de Crypto4A

Crypto4A est une entreprise canadienne de cybersécurité, pionnière en matière de modules de sécurité matériels (HSM) à sécurité quantique et de solutions d'infrastructure conçues pour protéger le monde numérique d'aujourd'hui et de demain. Entreprises, gouvernements et fournisseurs d'infrastructures du monde entier nous font confiance pour notre expertise en agilité cryptographique, évolutivité, portabilité et cryptographie post-quantique.

À propos de eMudhra/CertiNext

eMudhra est un leader mondial de la confiance numérique, de l'identité et des solutions de cybersécurité, qui soutient la transformation numérique sécurisée dans plus de 25 pays. Par l'intermédiaire de sa filiale CertiNext, l'entreprise fournit une ICP avancée, des signatures numériques et une gestion du cycle de vie des certificats. eMudhra propose également des algorithmes de cryptographie post-quantique (PQC) pour tester les certificats privés résistants au quantum, ainsi que des évaluations PQC pour les entreprises et les écosystèmes IoT, aidant les organisations à construire une infrastructure numérique fiable et prête pour l'avenir.

