- Crypto4A presenta QxVault™: Secretos. Simplificado Una bóveda de gestión de secretos totalmente integrada con módulo de seguridad de hardware integrado.

eMudhra/CertiNext se une como socio de lanzamiento para implementar QxVault™ en la infraestructura de confianza empresarial global.

OTTAWA, ON, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Crypto4A Technologies Inc., líder en soluciones de ciberseguridad cuántica, anunció hoy el lanzamiento de QxVault™, una innovadora plataforma de gestión de secretos que integra un Módulo de Seguridad de Hardware (HSM) compatible con FIPS 140-3 Nivel 3 para una gestión robusta de secretos. Diseñado para la era actual y poscuántica, QxVault™ ofrece una gestión segura de secretos, credenciales y claves API con criptoagilidad y soberanía integradas, sin necesidad de experiencia en HSM.

Desarrollado con las mejores herramientas de gestión de secretos de código abierto y potenciado por el Módulo de Seguridad Cuántica Asegurada (QASM™) y QxOS™ de Crypto4A, QxVault™ permite a las organizaciones unificar el almacenamiento de secretos, automatizar la rotación de credenciales y cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo, a la vez que se preparan para la inminente disrupción de la computación cuántica.

"En eMudhra/CertiNext, nuestra misión siempre ha sido generar confianza en un mundo digital mediante una infraestructura segura de identidad y autenticación", afirmó Scott Rea, director de operaciones de eMuhdra/CertiNext. "Asociarnos con Crypto4A para implementar QxVault™ nos permite ampliar esa confianza ahora y en la era de la seguridad cuántica. Su HSM integrado y su escalabilidad fluida proporcionan el rendimiento y la seguridad que demandan nuestros clientes".

QxVault™: Secretos. Simplificado.

  • Seguridad de hardware integrada: HSM integrado, seguro para la computación cuántica y criptoágil con tecnología QASM™
  • Complejidad reducida: Arquitectura unificada que elimina los desafíos de integración y mantenimiento de múltiples proveedores
  • Rentabilidad: Licencias ilimitadas para clientes y modelo de precios transparente
  • Garantía soberana: Control total de claves y operaciones criptográficas. Control total del almacenamiento de secretos.
  • Implementación fluida: Implementación local o en la nube privada con agrupación automática en clústeres y sin necesidad de experiencia en HSM.
  • Compatibilidad de API: API compatibles e integraciones en un amplio ecosistema gracias a la gestión de secretos de código abierto de vanguardia.
  • Seguridad a prueba de futuro: Compatibilidad con criptografía clásica y poscuántica con agilidad basada en hardware.

"Los secretos son de suma importancia para la infraestructura de nube moderna, desde los sistemas locales hasta los ecosistemas de IA y Kubernetes en rápida expansión. Las organizaciones se enfrentan al peso de la proliferación de secretos, las filtraciones y la creciente presión de cumplimiento", afirmó John O'Connor, vicepresidente de Gestión de Productos de Crypto4A. "Con QxVault™, nuestro objetivo es eliminar esta creciente complejidad y brindar a las organizaciones control total sobre la protección de sus secretos. Al integrar estrechamente un HSM con seguridad cuántica y computación integrada directamente en QxVault™, simplificamos enormemente la implementación de la gestión de secretos con certificación FIPS y respaldo de hardware, a la vez que brindamos la flexibilidad y el control que demanda la infraestructura actual".

Nos enorgullece asociarnos con eMudhra/CertiNext, líder mundial en servicios de confianza digital, para ofrecer una solución de secretos simplificada y lista para producción hoy mismo.

Con QxVault™, Crypto4A continúa redefiniendo la infraestructura de ciberseguridad para la era cuántica, permitiendo a las organizaciones proteger sus activos más sensibles con tecnología soberana, preparada para el futuro y compatible con las normativas.

Acerca de Crypto4A

Crypto4A es una empresa canadiense de ciberseguridad pionera en módulos de seguridad de hardware (HSM) y soluciones de infraestructura cuánticas, diseñados para proteger el mundo digital actual y futuro. Empresas, gobiernos y proveedores de infraestructura de todo el mundo confían en nosotros y nos especializamos en criptoagilidad, escalabilidad, portabilidad y criptografía poscuántica.

Acerca de eMudhra / CertiNext

eMudhra es un líder mundial en soluciones de confianza digital, identidad y ciberseguridad, y apoya la transformación digital segura en más de 25 países. A través de su filial CertiNext, la compañía ofrece infraestructura de clave pública (PKI) avanzada, firmas digitales y gestión del ciclo de vida de los certificados. eMudhra también proporciona algoritmos de criptografía postcuántica (PQC) para probar certificados privados con resiliencia cuántica, junto con evaluaciones de PQC para empresas y ecosistemas del IoT, lo que ayuda a las organizaciones a construir una infraestructura digital confiable y preparada para el futuro.

1550A Laperriere Avenue, Suite 202, Ottawa, ON, K1Z 7T2 | ©2025 Crypto4A Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. crypto4a.com

Para más información: Meaghan Green, Directora de Marketing, [email protected], 613-863-6012

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832825/Crypto4A_Technologies_Inc__Crypto4A_Unveils_QxVault___Secrets__S.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2832824/Crypto4A_Technologies_Inc__Crypto4A_Unveils_QxVault___Secrets__S.jpg

