Crystal Group présente un système de conduite autonome éprouvé au Michigan et en Allemagne du 5 au 7 juin

HIAWATHA, Iowa, 1er juin 2018 /PRNewswire/ -- Crystal Group Inc., concepteur/fabricant de premier rang de matériel informatique et électronique d'une grande résistance, expose ses ordinateurs de conduite autonomes testés sur le terrain et éprouvés auprès de clients à l'occasion de deux salons simultanés : le salon TU-Automotive Detroit à Novi, dans le Michigan, et le salon Autonomous Vehicle Technology World à Messepiazza 1 à Messe Stuttgart, en Allemagne, du 5 au 7 juin.

Des constructeurs automobiles de premier ordre et d'importantes sociétés de haute technologie se sont associés à Crystal Group afin de tirer parti de l'expertise de la société dans le développement de systèmes robustes et fiables déployés dans des programmes de défense aux États-Unis et dans des pays alliés, y compris des applications industrielles et commerciales dans le monde entier. Intel® et des équipementiers mondiaux ont choisi les solutions de Crystal Group pour leurs véhicules autonomes et leurs systèmes de conduite automatisés. À ce jour, Crystal Group a passé avec succès de nombreux essais de collision.

« Les véhicules autonomes ont besoin de plateformes informatiques robustes capables de fusionner d'énormes quantités de données de capteurs et d'adapter la conduite en conséquence, tout en fonctionnant dans des conditions extrêmes de vibration, de température, d'humidité et de choc », explique Jim Shaw, vice-président de l'ingénierie chez Crystal Group. « Notre ordinateur de conduite autonome RACE0161, conçu pour les besoins d'autonomie de l'industrie automobile, permet aux développeurs de réduire les délais de mise sur le marché et, plus important encore, d'améliorer la sécurité des véhicules et des passagers. »

Lors des salons Autonomous Vehicle Technology World et TU-Automotive Detroit, qui ont lieu simultanément, Crystal Group présentera ses dernières technologies en matière de serveurs, d'ordinateurs embarqués et de commutateurs de réseau pour systèmes autonomes, dont notamment la gamme RACE™.

La gamme RACE™ de Crystal Group permet d'accélérer le déploiement de projets de véhicules autonomes et de systèmes de conduite automatisés. La solution RACE0161 de Crystal Group fournit la puissance nécessaire aux systèmes autonomes, combinant des entrées/sorties robustes, une capacité de traitement graphique à processeurs multiples, deux processeurs évolutifs Intel® Xeon®, une gestion thermique sophistiquée et d'autres composants de haute qualité stabilisés dans un boîtier robuste.

À propos de Crystal Group Inc.

Petite société créée en 1987, Crystal Group fournit aux marchés de la défense, du gouvernement et de l'industrie des services de personnalisation, d'ingénierie, d'intégration, de gestion de la configuration, de planification du cycle de vie des produits, de garantie et d'assistance.

Les produits de Crystal Group respectent ou dépassent les normes IEEE et CEI et les normes militaires (MIL-STD-810, 167-1, 461, MIL-S-901), ils sont couverts par une garantie (plus de 5 ans) accompagnée d'une assistance interne et ils sont fabriqués dans son usine de Hiawatha (Iowa, États-Unis) qui est certifiée conforme aux normes de gestion de la qualité AS9100C:2009 et ISO 9001:2008. crystalrugged.com

