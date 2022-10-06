Crystal Lagoons приносит пляжную жизнь в Мадрид в новом проекте Public Access Lagoons™

Компания Crystal Lagoons приносит пляжную жизнь в Мадрид в новом проекте лагуны Public Access Lagoons™ в Европе

МАЙАМИ, 6 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Хотя Мадрид считается одним из крупнейших туристических центров благодаря разнообразному гастрономическому и культурному наследию, в городе нет пляжной жизни. Так было до сих пор, но теперь компания Crystal Lagoons недалеко от города строит пляж Аловера, свой первый проект лагуны с общественным доступом Public Access Lagoons™ (PAL™) на Иберийском полуострове. В Европе компания разрабатывает проекты PAL™ в Чехии, Польше, Румынии, Венгрии и Турции, а также уже разработала два комплекса недвижимости в Испании (Коста дель Соль и Мурсия).

Alovera

Пляж Аловера, крупнейший искусственный пляж в Европе, расположен в средиземноморской городской зоне менее чем в 40 минутах от центра Мадрида. Главным элементом проекта станет бирюзовая лагуна площадью 2,1 гектара, которая будет открыта широкой публике за входную плату.

Это инновационная концепция, которая преобразит городок Аловера и ускорит развитие туризма в районе; проект позиционирует себя на европейской карте технологий, инноваций и устойчивого развития, а также послужит примером уникального места для занятий водными видами спорта на открытом воздухе. Комплекс будет открыт круглый год и, как ожидается, будет ежегодно принимать около 350 тысяч посетителей.

Лагуна будет окружена просторным белым песчаным пляжем площадью 1,6 гектара, где будут расположены спортивные сооружения, аквапарк, детские бассейны, школа водных видов спорта и гастрономические заведения.

Этот проект, который будет разработан компанией Crystal Lagoons в партнерстве с Grupo Rayet, станет моделью возрождения городов, коренным образом изменит местный ландшафт и окажет большое социальное воздействие.

«Проекты PAL™ радикально меняют образ жизни людей. Они открывают возможности для пляжной жизни и водных видов спорта в городском контексте, делая поездку на пляж настолько близкой и обычной, как сегодня прогулка по местному парку», — объясняет региональный директор компании Crystal Lagoons Франсиско Матте (Francisco Matte).

Как и все проекты компании Crystal Lagoons, лагуна пляжа Аловера будет применять разработанную транснациональными компаниями экологически чистую технологию, позволяющую использовать любой тип воды, потребляя в 30 раз меньше воды, чем поле для гольфа, и вдвое меньше, чем парк такого же размера. Система фильтрации использует только 2% энергии традиционной системы и в 100 раз меньше химических веществ, чем бассейн.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ясна Мартикорена (Yasna Marticorena)

[email protected]

Тел.: +56984490545

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1914633/Alovera.jpg

SOURCE Crystal Lagoons