Crystal Lagoons bringt mit dem neuen Public Access Lagoons™ Projekt in Europa das Strandleben nach Madrid

MIAMI, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Obwohl Madrid für seine gastronomische und kulturelle Vielfalt als wichtiges Touristenzentrum bekannt ist, hat die Stadt kein Strandleben. Bis jetzt, denn am Rande der Stadt wird Crystal Lagoons Alovera Beach, sein erstes Public Access Lagoons™ Projekt, auch bekannt als PAL™ Developments, auf der iberischen Halbinsel bauen. In anderen Teilen Europas, in der Tschechischen Republik, in Polen, Rumänien, Ungarn und der Türkei hat das Unternehmen bereits ähnliche PAL™-Projekte durchgeführt sowie zwei Immobilienkomplexe in Spanien (Costa del Sol und Murcia) gebaut.

Alovera

Alovera Beach soll der größte künstlich angelegte europäische Strand in einem mediterranen Stadtgebiet werden und wird weniger als 40 Minuten vom Zentrum von Madrid entfernt liegen. Das Herzstück des Projekts wird eine 2,1 Hektar große türkisfarbene Lagune sein, die gegen eine Eintrittsgebühr öffentlich zugänglich sein wird.

Das Projekt ist ein innovatives Konzept, das die Gemeinde Alovera verändern und den Tourismus in der Region fördern wird. Es wird sich als europäischer Technologie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsstandort sowie als einzigartiger Bezugspunkt für Wassersport positionieren. Der Komplex wird das ganze Jahr über geöffnet sein und es werden rund 350.000 Besucher pro Jahr erwartet.

Das Gewässer wird von einem weitläufigen, 1,6 Hektar großen, weißen Sandstrand umgeben und umfasst Sportanlagen, einen Wasserpark, Planschbecken, eine Wassersportschule und gastronomische Dienstleistungen.

Das Projekt, das von Crystal Lagoons in Partnerschaft mit Grupo Rayet entwickelt wird, wird ein Modell für die städtische Regeneration werden, welche die lokale Landschaft grundlegend verändern und erhebliche soziale Auswirkungen haben wird.

„PAL™-Projekte verändern den Lebensstil der Menschen drastisch. Sie bringen das Strandleben und den Wassersport in städtische Gebiete und machen den Strandbesuch so einfach und alltäglich wie einen Besuch im nahegelegenen Park", erklärt Francisco Matt, Regionaldirektor von Crystal Lagoons.

Wie alle Projekte von Crystal Lagoons wird die Alovera Beach-Lagune die nachhaltige Technologie des multinationalen Unternehmens umfassen, welche die Nutzung jeder Art von Wasser ermöglicht und 30-mal weniger Wasser als ein Golfplatz und nur halb so viel wie ein Park der gleichen Größe verbraucht. Sein Filtersystem verbraucht nur 2 % der Energie einer herkömmlichen Anlage und bis zu 100-mal weniger Chemikalien als ein Schwimmbad.

