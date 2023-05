Crystal Lagoons consolida presença na Costa Rica com seis novos projetos

MIAMI, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Costa Rica é conhecida como a "Suíça da América Central" por sua estabilidade política e econômica e por seu compromisso com o meio ambiente. E também por suas mais de 600 praias e 1.290 quilômetros de litoral. Nesse destino paradisíaco, a Crystal Lagoons firmou um novo mega acordo para seis projetos imobiliários que, juntamente com outros três complexos Public Access Lagoons™ anteriores, consolidam a presença da multinacional nesse país.

Projetos PAL™ levam a vida da praia para as cidades

O primeiro deles contempla cinco condomínios com um total de 1.045 unidades residenciais. O elemento central será um lago cristalino de 1,4 hectares, próprio para banho e para esportes náuticos, rodeado de praias de areias brancas. Os outros empreendimentos, alguns dos quais poderão incorporar áreas de acesso público em seus lagos, estão planejados em diversas províncias do país.

"O interesse por desenvolver projetos com lagos da Crystal Lagoons em destinos turísticos do Caribe, como a Costa Rica, demonstra o valor agregado dessa instalação. Não importa se são cidades litorâneas ou mediterrâneas, esses corpos de água de cor turquesa proporcionam a experiência de paraíso tropical em qualquer lugar do mundo", explicou Miguel Ángel Cabañas, diretor regional da Crystal Lagoons na América Latina e no Caribe.

Com esses novos complexos, a Crystal Lagoons totaliza 22 projetos em diferentes etapas de desenvolvimento na Costa Rica. Um deles é um projeto de acesso público, também conhecidos como complexos PAL™, que terá um lago de 2,5 hectares, cuja particularidade é que estará inserido no mega projeto imobiliário NYA, de 900 hectares, que conta com outro lago cristalino de 3,5 hectares em uma área residencial privada.

Trata-se de um empreendimento voltado para aposentados com alto patrimônio dos EUA e da Costa Rica, localizado em Guanacaste, a 40 quilômetros da costa do Pacífico, o primeiro de 11 projetos PAL™ considerados no acordo de exclusividade com o conglomerado Blue Water Ventures para complexos na Costa Rica e na Guatemala.

"Os empreendimentos PAL™ permitem o acesso ao lago cristalino e às praias de areias brancas a qualquer pessoa por meio do pagamento de um ingresso, proporcionando a experiência de paraíso tropical no meio da cidade. Além disso, ao redor do lago, eles contam com espaços para exposições, lançamentos, praças de alimentação, casamentos, hotéis, lojas, restaurantes, shows, terraços, domos e anfiteatros", concluiu Cabañas.

Sobre a Crystal Lagoons

A Crystal Lagoons é uma multinacional dos EUA, que desenvolveu uma tecnologia que permite construir e manter lagos cristalinos de tamanhos ilimitados a custos muito baixos, em qualquer lugar.

Com mais de 2.500 patentes em 160 países, é uma tecnologia sustentável que utiliza até 100 vezes menos produtos químicos e apenas dois por cento da energia necessários para manter as piscinas convencionais. A Bureau Veritas verificou o consumo de água eficiente da tecnologia e concluiu que um lago de um hectare/2,5 acres utiliza 33 vezes menos água do que um campo de golfe e 40% menos água do que um parque do mesmo tamanho. As instalações da Crystal Lagoons® podem utilizar água do mar, doce e salobra, que é abundante e não tem outra utilidade.

