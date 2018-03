Crytek entame un partenariat stratégique avec PlayFusion pour apporter des fonctionnalités supplémentaires à CRYENGINE

« La technologie visionnaire de PlayFusion apporte des capacités de réalité augmentée multijoueur de niveau supérieur à la puissance déjà existante de notre plateforme de développement de jeux, CRYENGINE. L'ajout à CRYENGINE de la technologie RA la plus diversifiée en fonctionnalités et la plus performante de l'industrie complète parfaitement notre capacité à immerger les personnes dans des expériences virtuelles extraordinaires étant dotées d'un niveau de réalisme incroyable », a déclaré Avni Yerli, fondateur et co-PDG de Crytek. « La force créative et technique de la communauté mondiale des développeurs d'aujourd'hui fait que c'est le moment idéal pour donner vie à de nouvelles expériences incroyables grâce aux meilleurs outils pour cette tâche. »

PlayFusion, qui a été fondé par des vétérans de l'industrie des jeux, a développé des technologies révolutionnaires d'intelligence artificielle et de robotique pour permettre des expériences de réalité mixte immersives. Nos technologies exclusives combinées comprennent la première « plateforme en tant que service » mondiale complète de réalité mixte couvrant le matériel IdO, la visionique, la reconnaissance audio, l'apprentissage automatique et les données souterraines (Deep Data). PlayFusion offre des expériences entièrement nouvelles et captivantes qui sont dynamiques, connectées, télémesurées de façon ininterrompue sur la plateforme la plus rapide, la plus efficace et la plus diversifiée en fonctionnalités du marché du mobile.

« C'est un grand honneur d'être choisi comme partenaire technologique de réalité augmentée par l'entreprise qui a non seulement définit le fonctionnement des moteurs de jeu modernes, mais qui est également le porte-étendard incontesté de la 3D photoréaliste en temps réel », a déclaré Mark Gerhard, PDG et directeur technique de PlayFusion. « Nous sommes vraiment impatients de travailler avec eux pour faire avancer la pointe de la technologie et pour établir la nouvelle norme de réalité augmentée pour l'industrie. »

PlayFusion et Crytek partageront des détails supplémentaires sur le partenariat dans les mois à venir.

À propos de PlayFusion

Basée à Cambridge, le paradis technologique du Royaume-Uni, PlayFusion est une société technologique plusieurs fois primée qui est une pionnière de l'avenir du divertissement faisant appel à la réalité augmentée. Utilisant la technologie exclusive de visionique de pointe, le Enhanced Reality Engine™ intègre en toute transparence les mondes physique et numérique, permettant à la prochaine génération de créateurs, de conteurs et d'amuseurs de proposer des expériences véritablement magiques et captivantes. PlayFusion est associé à Games Workshop pour développer une nouvelle façon passionnante pour les joueurs de guerre de table et les fans de JCC (jeu de cartes à collectionner) d'explorer l'univers de Warhammer Age of Sigmar ainsi que sa propriété intellectuelle novatrice majeure, Lightseekers, l'un des titres JCC à la croissance la plus rapide.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.PlayFusion.com.

À propos de Crytek

Crytek est un développeur, éditeur et fournisseur technologique de jeux vidéo indépendants qui a pour objectif de repousser les limites du jeu avec sa solution de développement de jeux 3D de pointe, CRYENGINE. Crytek, qui a son siège à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et dispose de studios à Kiev (Ukraine) et à Istanbul (Turquie), a créé plusieurs titres primés, dont le premier Far Cry, la série Crysis, Ryse: Son of Rome, Warface, The Climb, Robinson: The Journey et Hunt: Showdown. Crytek propose des expériences de jeu amusantes et innovantes pour PC, consoles et RV. La société continue d'étendre sa portée sur le marché des « jeux en tant que service ». Chaque jeu Crytek est créé avec CRYENGINE qui peut être utilisé par n'importe qui pour créer des jeux selon un modèle commercial « Payez ce que vous voulez ».

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.crytek.com et www.cryengine.com.

