Společnost Crytek zahájila strategické partnerství se společností PlayFusion, aby obohatila platformu CRYENGINE o další funkce

„Vizionářská technologie společnosti PlayFusion přináší naší již velmi výkonné vývojové platformě her CRYENGINE možnosti rozšířené reality další úrovně. Obohacení platformy CRYENGINE o nejvýkonnější technologii rozšířené reality s nejbohatšími funkcemi v oboru dokonale doplňuje naši schopnost bezchybně vtáhnout lidi do přitažlivých virtuálních zážitků s neuvěřitelnou úrovní realismu," uvedl zakladatel a společný generální ředitel společnosti Crytek, Avni Yerli. „Kreativní a technická síla dnešní globální komunity vývojářů je skvělým momentem k tomu, abychom vytvořili úžasné nové zážitky – a toto jsou pro tento úkol nejlepší nástroje."

Společnost PlayFusion, založená veterány herního průmyslu, vyvinula průlomové technologie umělé inteligence a robotiky, které umožňují prožít hluboké zážitky ve smíšené realitě. Dohromady naše patentované technologie představují první komplexní platformu založenou na kombinované realitě, která pokrývá hardware IoT, počítačovou vizualizaci, rozpoznávání zvuku, strojové učení a hluboká data. Společnost PlayFusion umožňuje zcela nové a přesvědčivé zážitky, které jsou hladce propojené, telemetrizované a dynamické na nejrychlejší a nejúčinnější platformě s bohatostí funkcí na dnešním mobilním trhu.

„Je velkou ctí být vybrán jako partner technologie pro rozšířenou realitu společností, která nejenže definovala způsob fungování moderních herních serverů, ale která je nesporným nositelem standardu 3D fotorealismu v reálném čase," řekl Mark Gerhard, generální ředitel a technický ředitel společnosti PlayFusion. „Opravdu se těšíme na spolupráci s nimi, abychom k této dokonalosti přispěli a zavedli v tomto oboru nový standard rozšířené reality."

Společnosti PlayFusion a Crytek sdělí další podrobnosti o tomto partnerství v příštích měsících.

O společnosti PlayFusion

Společnost PlayFusion sídlící v Cambridge, technologické nirváně Spojeného království, je mnohokrát oceněná technologická společnost, která je průkopníkem budoucnosti zábavy v rozšířené realitě. Platforma Enhanced Reality Engine™ vybavená špičkovou technologií počítačové vizualizace integruje bezproblémově fyzický a digitální svět, což umožňuje nové generaci tvůrců, vypravěčů příběhů a zábavních umělců poskytovat skutečně magické a přesvědčivé zážitky. Vlajková kreativní hra Lightseekers společnosti PlayFusion je jedním z nejrychleji rostoucích titulů her TCG.

Více informací naleznete na webových stránkách www.PlayFusion.com.

O společnosti Crytek

Crytek je nezávislá vývojářská společnost, vydavatel a poskytovatel technologií zaměřený na posouvání hranic herního průmyslu pomocí špičkového řešení pro vývoj 3D her, platformy CRYENGINE. Se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo) a studii v Kyjevě (Ukrajina) a Istanbulu (Turecko) vytvořila společnost Crytek několik oceněných titulů, včetně původního seriálu Far Cry, řady Crysis, Ryse: Son of Rome, Warface, The Climb, Robinson: The Journey and Hunt: Showdown. Společnost Crytek přináší zábavné a inovativní herní zážitky pro PC, konzoly a VR a stále rozšiřuje své působení na trhu herních služeb. Každá hra společnosti Crytek je vytvořena na platformě CRYENGINE, kterou může využít každý k vytvoření her dle obchodního modelu „Zaplať, za co chceš" (Pay What You Want).

Více informací naleznete na webových stránkách www.crytek.com a www.cryengine.com.

Dotazy z médií

Pro PlayFusion

Alan Dunton, Grayling

alan.dunton@grayling.com

Pro Crytek

Jennifer Willis

jenniferw@crytek.com

SOURCE PlayFusion

Related Links

http://www.playfusion.com