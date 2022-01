CSafe Global führt Echtzeit-Tracking für passive Transportlösungen ein

Kunden, die sich für ein Monitoring in ihren VIP-Transportsystemen entscheiden, haben rund um die Uhr Zugang zu Echtzeitdaten und die Möglichkeit, Warnmeldungen per E-Mail, SMS oder direkt über die Plattform zu erhalten für:

Temperatur der Ladung

Abweichung von der Strecke/Transportzeit

Umgebungstemperatur

Umgebungsluftfeuchtigkeit

Vibrationen und Transportshocks

Die in Zusammenarbeit mit Cloudleaf, Inc. entwickelte Online-Bestell- und Tracking-Plattform wurde so konzipiert, dass sie nahtlos mit dem Wiederverwendungsprogramm (Retest & Reuse) von CSafe zusammenarbeitet. Weitere Funktionen und Vorteile sind:

Neue Aufträge erteilen und verfolgen

Daten zu früheren Aufträgen anzeigen

Vereinfachte Sendungsverfolgung durch Verbindung mehrerer Transportabschnitte mit Funktionen für Sammelsendungen

Echtzeitwarnungen anpassen

Standorte für Routen anpassen und speichern

Zugriff auf vergangene Sendungen

GDP-konforme Standardversandbericht abrufen

CSafe-Kunden, die die Echtzeitüberwachung der VIP-Paketlösungen nicht in Anspruch nehmen, haben weiterhin Zugang zur Online-Bestellplattform und können ihre Transporte anhand integrierter Meilensteine bei zugelassenen Spediteuren verfolgen.

„Damit ist der nächste wichtige Meilenstein in dieser Innovationsinitiative erreicht, und ich freue mich über den Service, den wir unseren VIP Parcel- und Cell & Gene-Kunden nun anbieten können", sagte Patrick Schafer, CEO von CSafe. „Mit diesem System sind wir in der Lage, allen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und ihnen volle Transparenz für ihre Sendungen zu bieten."

Erfahren Sie mehr auf csafeglobal.com .

Pressekontakt:

Lori Conaway

+1 405 633 2344

[email protected]

Über CSafe Global

CSafe Global bietet End-to-End-Lösungen zum thermischen Versand für die Pharma- und Life-Science-Industrie weltweit. Als Brancheninnovator ist CSafe der einzige Anbieter von aktiven und passiven Lösungen und bietet KI-gestützte Mietprognosen, um die Verfügbarkeit von aktiven Containern zu gewährleisten, sowie Sendungsübersicht in Echtzeit für aktive und passive Container. CSafe bietet branchenführende Wartungs- und Wiederverwendungsprogramme, die eine überlegene Produktleistung und Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele der Kunden bieten. Mit einer Präsenz in 150 Ländern, Support rund um die Uhr und 100 % Containerverfügbarkeit ist CSafe hervorragend auf die Position als bevorzugter Partner in der Kühlkette ausgerichtet. csafeglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720038/CSafe_Parcel_Shipment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_logo_pms_200px_Logo.jpg

Related Links

csafeglobal.com



SOURCE CSafe Global