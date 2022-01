CSafe Global lanceert realtime zichtbaarheid voor passieve verpakkingsoplossingen.

Klanten die ervoor kiezen om een een sensor op te nemen in hun VIP-thermische verpakkingsoplossingen, hebben 24/7 toegang tot realtime gegevens en de mogelijkheid om waarschuwingen te ontvangen via e-mail, sms of in het online platform voor:

Temperatuur van de lading

De exacte route in combinatie met de transporttijd

Omgevingstemperatuur

Luchtvochtigheid van de omgeving

Schok / Vibratie

Kantelingen

Het online bestel- en zichtbaarheidsplatformis gebouwd in samenwerking met Cloudleaf, Inc. en is zodanig ontworpen dat het naadloos samenwerkt met het programma voor het opnieuw testen en hergebruiken (Retest & Reuse) van Csafe verpakkingsoplossingen. Extra functies en voordelen zijn:

Nieuwe bestellingen plaatsen en volgen

Historische bestelgegevens bekijken

Vereenvoudiging van het traceren van meerdere transportmodaliteiten op verschillende plekken binnen de logistieke keten.

Realtime waarschuwingen naar wens aan te passen

Locaties voor routes aanpassen en opslaan

Toegang tot historische zendingen

Ontvangen van standaard verzendrapportages die voldoen aan de GDP richtlijnen.

Klanten van CSafe die geen gebruik maken van de realtime zichtbaarheid binnen het VIP Parcel portfolio, hebben nog steeds toegang tot het online bestelplatform ende mogelijkheid om zendingen op één plek te volgen met behulp van het geïntegreerde tracking systeem van van de geselecteerde vervoeder...

"Dit voltooid de volgende belangrijke mijlpaal in ons initiatief om te blijven innoveren. Ik ben blij met de service die we nu aan onze VIP Parcel- en Cell & Gene-klanten kunnen bieden", zegt Patrick Schafer, CEO van CSafe. "Met dit systeem zijn we goed gepositioneerd om aan elke klantbehoefte te voldoen en volledige transparantie te bieden voor hun zendingen."

Meer informatie op csafeglobal.com .

Over CSafe Global

CSafe Global biedt end-to-end-oplossingen voor thermische verzending aan de farmaceutische en levenswetenschappenindustrie over de hele wereld. CSafe, een innovator in de sector, is de enige aanbieder van zowel actieve als passieve oplossingen en biedt AI-geschikte leaseprognoses om te zorgen voor actieve containerbeschikbaarheid en realtime zichtbaarheid van zendingen voor actieve en passieve containers. CSafe biedt toonaangevende onderhouds- en hergebruikprogramma's die zorgen voor superieure productprestaties en afstemming op de duurzaamheidsdoelstellingen van de klant. Met de aanwezigheid in 150 landen, 24/7 ondersteuning en 100% containerbeschikbaarheid, bevindt CSafe zich in een goede positie om de partner bij uitstek te zijn in de koelketen. csafeglobal.com

