CSafe Global lança uma inovação: visibilidade de remessa em tempo real

Disponível agora para clientes de transporte aéreo da CSafe, a empresa já começou a reequipar contêineres RKN e RAP ativos com os novos sensores capazes de rastrear sua localização e condição. A plataforma, personalizada pela Cloudleaf, Inc. em estreita colaboração com as operações da CSafe, envia alertas e notificações em tempo real diretamente aos clientes, por e-mail, mensagem de texto ou na própria plataforma, em relação aos seguintes aspectos de cada remessa:

Temperatura da carga fora dos parâmetros estabelecidos

Eventos de abertura de portas

Alteração na temperatura ambiente fora dos parâmetros estabelecidos

Evento de impacto

Evento de inclinação

Alteração na pressão ambiente fora dos parâmetros estabelecidos

Alteração na umidade ambiente fora dos parâmetros estabelecidos

Desvio de rota/atraso

Os clientes CSafe que usufruírem da nova plataforma se beneficiarão também de muitas outras funcionalidades incluídas em toda locação, como:

Pedir e gerenciar locações

Adicionar uma quantidade ilimitada de usuários da plataforma

Monitorar todas as remessas em tempo real

Personalizar alertas e notificações em tempo real

Personalizar locais para rotas e salvar para remessas futuras

Acessar histórico de remessas

Exportar dados em tempo real durante a remessa para intervir conforme a necessidade

Receber relatório de remessa padrão em conformidade com as Boas Práticas de Distribuição

Utilizar pacote de Rest API padrão

"Estou mais do que orgulhoso das equipes que trabalharam exaustivamente nesse projeto por mais de dois anos para entregar muito mais do que apenas uma funcionalidade básica a nossos clientes", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "O que construímos em parceria com a Cloudleaf é um sistema adequado às necessidades de nossos clientes de hoje e ágil o bastante para receber melhorias e inovações no futuro."

Tom Weir, COO da CSafe, que liderou o projeto desde o início, salientou que "toda a equipe está empolgada com o lançamento oficial de hoje, mas isso não significa que o trabalho terminou. Nós vamos reequipar o restante da frota ativa de contêineres durante todo o primeiro trimestre, antes de darmos continuidade a nosso cronograma de melhorias. Traremos também nossos clientes de Cell & Gene para a plataforma e implementaremos o sistema para contêineres e clientes de Encomendas VIP para oferecer a funcionalidade aos clientes de toda a nossa carteira de produtos."

Weir observou que a CSafe recebeu aprovação da FAA para a integração do dispositivo de rastreamento tanto aos contêineres ativos CSafe RKN quanto CSafe RAP.

Contato para a imprensa:

Lori Conaway

Gerente de Comunicações de Marketing Global

Direto: +1 405.633.2344

E-mail: [email protected]

Website: csafeglobal.com

Sobre a CSafe Global

A CSafe Global oferece soluções de envio de produtos que requerem conservação térmica de ponta a ponta a indústrias farmacêuticas e de ciências da vida do mundo todo. Usando sua funcionalidade de inteligência artificial de propriedade exclusiva e totalmente integrada, a CSafe garante que os contêineres estejam disponíveis quando e onde os clientes precisam. Juntamente com o programa de reuso e reensaio líder do setor da empresa, todos os clientes da CSafe têm a garantia de receber um desempenho de produto superior contínuo para toda remessa, com seus objetivos de sustentabilidade também cumpridos. Presente em 150 países, a CSafe se compromete em oferecer suas soluções sob medida 24 horas por dia, 7 dias da semana, com 100% de garantia, tornando-se, assim, a parceira ideal para os clientes mais exigentes na cadeia de frio. CSafeGlobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1342746/CSafeShipmentDashboard.jpg

FONTE CSafe Global

Related Links

csafeglobal.com



SOURCE CSafe Global