Spoločnosť CSafe Global uvádza jedinečný produkt v tomto priemysle: prehľad o zásielkach v reálnom čase

S aktuálnou platnosťou pre zákazníkov leteckej nákladnej prepravy, už začala spoločnosť CSafe vybavovať aktívne kontajnery RKN a RAP novými senzormi schopnými sledovať polohu a stav. Platforma, ktorú na mieru vytvorila spoločnosť Cloudleaf, Inc. v úzkej spolupráci s prevádzkou CSafe, poskytuje výstražné oznámenia a upozornenia v reálnom čase priamo zákazníkom prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo na samotnej platforme pre každú zásielku:

Teplota nákladu mimo nastavených parametrov

Otváranie dverí

Zmena teploty okolia mimo nastavených parametrov

Šoková udalosť

Naklonenie

Zmena okolitého tlaku mimo nastavených parametrov

Zmena okolitej vlhkosti mimo nastavených parametrov

Odchýlka z trasy/oneskorenie

Zákazníci CSafe, ktorí využívajú výhody novej platformy, budú tiež profitovať z mnohých ďalších funkcií zahrnutých do každého prenájmu, ako napríklad:

Možnosť vyžiadať a spravovať prenájom

Pridať neobmedzený počet používateľov platformy

Monitorovať všetky zásielky v reálnom čase

Prispôsobiť si upozornenia a oznámenia v reálnom čase

Prispôsobiť umiestnenie trás a uložiť nastavenie ich pre budúce zásielky

Prístup k historickým zásielkam

Exportovať údaje v reálnom čase počas prepravy, aby ste mohli podľa potreby zasiahnuť

Dostávať štandardné správy o preprave v súlade s GDP

Použiť štandardný zvyšok API paketu

„Som nesmierne hrdý na tím ľudí, ktorí neúnavne pracovali na tomto projekte viac ako dva roky, aby zákazníkom poskytli oveľa viac než len základné funkcie," uviedol Patrick Schafer, generálny riaditeľ CSafe. „To, čo sme vytvorili v partnerstve so spoločnosťou Cloudleaf, je systém, ktorý vyhovuje dnešným potrebám našich zákazníkov a je dostatočne agilný na to, aby sa v ňom mohli ľahko prispôsobiť vylepšenia a nové inovácie aj do budúcnosti."

Tom Weir, prevádzkový riaditeľ v spoločnosti CSafe, ktorý viedol túto snahu od začiatku, poznamenal, že „celý tím je nadšený z dnešného oficiálneho uvedenia na trh, ale to neznamená, že práce skončili. Zvyšok aktívnej kontajnerovej flotily dovybavíme v prvom kvartáli roka 2021, než prejdeme k nášmu plánu vylepšení. Na platformu tiež privedieme našich zákazníkov Cell & Gene a implementujeme systém pre VIP Parcel kontajnery a zákazníkom ponúkame možnosti v celom našom produktovom portfóliu. "

Weir poznamenal, že spoločnosť CSafe získala povolenie FAA na integráciu sledovacieho zariadenia do aktívnych kontajnerov CSafe RKN aj CSafe RAP.

O spoločnosti CSafe Global

Spoločnosť CSafe Global poskytuje komplexné riešenia termálnej prepravy pre farmaceutický priemysel a priemysel prírodných vied na celom svete. Vďaka svojej patentovanej, plne integrovanej schopnosti umelej inteligencie CSafe zaisťuje, že kontajnery sú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek kde ich zákazníci potrebujú. V kombinácii s popredným odvetvovým programom testov a opätovným použitím v spoločnosti je všetkým zákazníkom CSafe zaistený nepretržitý vynikajúci výkon produktu pre každú zásielku, ktorá tiež spĺňa ciele udržateľnosti. Spoločnosť CSafe, ktorá je prítomná v 150 krajinách, sa zaviazala poskytovať svoje riešenia na požiadanie nepretržite so 100% zárukou, čím sa stáva partnerom pre najnáročnejších zákazníkov v chladiarenskom reťazci. CSafeGlobal.com

