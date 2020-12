CSafe Global uruchamia Industry First - śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym

CSafe Global nadal skupia się na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie kontenerów z kontrolowaną temperaturą, wprowadzając możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

DAYTON, Ohio, 1 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- CSafe Global, lider innowacji w zakresie rozwiązań kontenerowych do transportu farmaceutyków podnoszących jakość życia w kontrolowanej temperaturze, ogłosił dzisiaj pełne komercyjne uruchomienie platformy oraz technologii spółki do śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, które dadzą klientom CSafe możliwość podejmowania decyzji w oparciu o dane, aby zapewnić bezpieczne dostawy leków do pacjentów na całym świecie.