CSL, LES EXPERTS EN CONNECTIVITÉ IOT CRITIQUE, SONT RAVIS D'ANNONCER LA NOMINATION DE GREVILLE COE AU POSTE DE DIRECTEUR COMMERCIAL

LONDRES, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- Greville Coe sera chargé de conduire la stratégie de croissance future de CSL autour de nouveaux marchés et de l'expansion géographique. M. Coe apporte à CSL une riche expertise commerciale et en matière de ventes puisqu'il a été directeur général de la division télématique chez Radius pendant sept ans.

Il a contribué à propulser l'entreprise grâce à des acquisitions stratégiques et à des initiatives de croissance organique, élargissant l'empreinte de l'entreprise au niveau mondial. M. Coe a déclaré : "CSL est une entreprise à croissance rapide avec une équipe de direction dynamique et une culture florissante. Je suis ravi de mettre à profit mon expérience ici et de contribuer à réaliser les ambitions de croissance de CSL."

Ed Heale, directeur général de CSL, a quant à lui déclaré : "Greville a fait ses preuves en matière de développement d'entreprises et de croissance significative. Il jouera un rôle essentiel dans la construction et le renforcement de notre fonction commerciale pour veiller à ce que nous continuions à fournir à nos clients les services et l'assistance dont ils ont besoin."

Depuis 30 ans, CSL est le principal fournisseur européen de connectivité critique. Aujourd'hui, ils comptent plus de 2,5 millions de connexions et fournissent des solutions entièrement gérées à voie unique ou multiple pour connecter toutes les applications IoT critiques pour la vie, la mission ou l'entreprise. Il peut s'agir d'applications qui sauvent des vies ou qui soutiennent des processus opérationnels cruciaux. Ayant été les pionniers de la transition de la connectivité câblée vers la connectivité sans fil dans les secteurs de la sécurité et de la santé, ils jouent aujourd'hui un rôle crucial dans l'écosystème des infrastructures nationales critiques avec des solutions déployées à grande échelle dans tous les secteurs.

