CSL, SPEZIALIST FÜR KRITISCHE IOT-KONNEKTIVITÄT, GIBT MIT GROSSER FREUDE DIE ERNENNUNG VON GREVILLE COE ZUM KAUFMÄNNISCHEN LEITER BEKANNT

LONDON, 3. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Greville wird dafür verantwortlich sein, die zukünftige Wachstumsstrategie von CSL in Bezug auf neue Märkte und geografische Expansion voranzutreiben. Greville bringt eine Fülle von kaufmännischen und vertrieblichen Kenntnissen mit zu CSL, nachdem er zuvor sieben Jahre lang als Geschäftsführer der Telematikabteilung bei Radius tätig war.

GREVILLE COE JOINS CSL AS CHIEF COMMERCIAL OFFICER

Er war maßgeblich daran beteiligt, das Geschäft durch strategische Übernahmen und organische Wachstumsinitiativen voranzutreiben und die Präsenz des Unternehmens weltweit zu erweitern. Greville kommentierte: „CSL ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit einem dynamischen Führungsteam und einer blühenden Unternehmenskultur. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen hier einzubringen und dazu beizutragen, die Wachstumsambitionen von CSL zu verwirklichen."

Ed Heale, Geschäftsführer von CSL, kommentierte: „Greville hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen und der Förderung von erheblichem Wachstum. Er wird maßgeblich am Ausbau und an der Stärkung unserer kommerziellen Funktion beteiligt sein, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden auch weiterhin die Dienstleistungen und den Support bieten können, den sie benötigen."

Seit 30 Jahren ist CSL der führende europäische Anbieter für kritische Konnektivität. Heute verfügt das Unternehmen über mehr als 2,5 Millionen Verbindungen und bietet vollständig verwaltete Single- oder Multi-Path-Lösungen für den Anschluss aller lebens-, unternehmens- oder geschäftskritischen IoT-Anwendungen. Diese reichen von Anwendungen, die Leben retten oder wichtige betriebliche Abläufe unterstützen. Als Pionier beim Übergang von kabelgebundener zu drahtloser Konnektivität in den Bereichen Sicherheit und Gesundheit spielt das Unternehmen nun eine entscheidende Rolle im Ökosystem der kritischen nationalen Infrastrukturen mit Lösungen, die in jedem Sektor in großem Umfang eingesetzt werden.

