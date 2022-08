CSL wprowadza nową jednolitą globalną tożsamość marki

Wszystkie jednostki biznesowe będą zawierać w sobie nazwę i cechy marki CSL, odnosząc się do jednej spółki.

MELBOURNE, Australia, 11 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- CSL, globalny lider w dziedzinie biotechnologii, ogłosił, że wszystkie jednostki biznesowe spółki zostaną połączone w jedną rodzinę pod globalną marką CSL.

„Jako organizacja nastawiona na cel, CSL od ponad wieku zapewnia doskonałość w dziedzinie biotechnologii - powiedział Paul Perreault, dyrektor generalny i dyrektor zarządzający CSL. - W miarę. jak dalej rozwijamy naszą strategię zrównoważonego rozwoju, nadszedł czas, by połączyć wszystkie jednostki biznesowe spółki pod wspólnym szyldem CSL. Mamy jeden cel, jedną strategię i jeden zestaw wartości, a teraz także wspólną markę w ramach tej samej tożsamości, bo całość jest warta dużo więcej niż suma jej elementów składowych".

CSL Behring tworząca terapie dla rzadkich i poważnych chorób zachowa swoją obecną tożsamość, podobnie jak CSL Plasma, podmiot firmy zajmujący się gromadzeniem osocza. Seqirus, jeden z czołowych światowych dostawców szczepionek na grypę, zmieni nazwę na CSL Seqirus. Niedawno przejęta spółka Vifor Pharma będzie działać pod nazwą CSL Vifor. CSL jest w trakcie realizacji formalności związanych ze zmianą nazwy dla Seqirus i planuje w odpowiednim czasie zmienić też nazwy podmiotów Vifor Pharma.

Opisy wartości CSL zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić atrybuty każdej jednostki biznesowej, ale zasadniczo pozostają one niezmienione. Skupienie na pacjencie, innowacyjność, uczciwość, współpraca i doskonałe wyniki. Nowa globalna tożsamość marki będzie promowana w ramach nowej kampanii kreatywnej.

„Każda jednostka biznesowa będzie nadal dostarczać innowacyjne produkty i usługi pacjentom i innym osobom w przeszło 100 krajach na całym świecie, tak jak czyni to obecnie - powiedział Perreault. - 30 tysięcy naszych pracowników, których łączy teraz nasze wspólne DNA, nadal będzie z zaangażowaniem realizować naszą obietnicę tworzenia innowacji we wszystkim, co robimy - w naszej pasji, naszych produktach i naszych wynikach - dla dobra naszych pacjentów i zdrowia ludzi".

Więcej informacji na temat nowej tożsamości marki CSL: drivenbyourpromise.csl.com.

CSL (ASX: CSL; USOTC: CSLLY) to czołowa globalna spółka biotechnologiczna z dynamicznym portfolio innowacyjnych leków ratujących życie, w tym do leczenia hemofilii i niedoborów odporności, a także szczepionek na grypę. Od naszego powstania w 1916r. napędza nas nasza obietnica ratowania życia z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzisiaj CSL, w tym trzy nasze przedsiębiorstwa - CSL Behring, CSL Seqirus i CSL Vifor - zapewnia produkty ratujące życie w ponad 100 krajach, zatrudniając ponad 30 000 pracowników. Nasze unikalne połączenie sukcesu komercyjnego oraz ukierunkowania na rozwój i doskonałość operacyjną pozwala nam wytyczać ścieżki, tworzyć i dostarczać innowacje, dzięki którym pacjenci mogą żyć pełnią życia. Przeczytaj inspirujące opowieści o obietnicach, jakie niesie ze sobą biotechnologia: CSLBehring.com/Vita i obserwuj nas na Twitter.com/CSL.

Więcej informacji na temat CSL na stronie internetowej www.CSL.com.

