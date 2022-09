CSS Corp devient Movate pour marquer sa transformation

Le nouveau nom Movate est une combinaison de « Momentum » et « Innovate ». Il représente la philosophie de l'entreprise, qui consiste à aider ses clients à obtenir rapidement de bons résultats et à garder une longueur d'avance. Le nom met également en évidence la passion de l'entreprise pour la résolution de défis complexes grâce aux solutions les plus innovantes. Le nouveau logo de Movate fusionne ces thèmes en utilisant un mélange dynamique de couleurs en dégradé. Les couleurs unies reflètent les normes de livraison et les convictions inébranlables de l'entreprise, et les couleurs combinées représentent la flexibilité de la main-d'œuvre jeune et passionnée, capable de travailler sur différents scénarios de clients et dans différentes régions du monde.

Fondée il y a 26 ans, l'entreprise s'est fait une place dans le secteur en tant que fournisseur fiable de services informatiques et de communication numérique pour certaines des plus grandes marques du monde dans des secteurs verticaux tels que la technologie, les télécommunications, les jeux, les médias, la vente au détail, les produits de grande consommation et l'automobile, pour n'en citer que quelques-uns. Solidement ancrée dans son héritage, Movate a connu une forte croissance et un changement de trajectoire au cours des dernières années. L'entreprise a constamment enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 20 à 30 %, ce qui reflète la solidité de son modèle d'entreprise qui exploite des solutions numériques avec une approche axée sur la connaissance pour offrir une expérience client impeccable. Elle est également apparue parmi les entreprises les plus primées et accréditées par les analystes dans sa gamme de revenus.

À propos de ce changement, Sunil Mittal, PDG de Movate, a déclaré : « Nous avons parcouru un long chemin au cours des dernières années et nous nous sommes métamorphosés en une entreprise de technologie et d'expériences centrées sur l'humain. Bien que notre activité ait évolué de manière spectaculaire pour répondre aux besoins changeants des clients et aux bouleversements du secteur, il était important pour nous de posséder une identité qui représente clairement notre remarquable transformation. Nous sommes ravis de présenter un nouveau nom et une nouvelle identité de marque qui reflètent notre dynamisme et notre vision future. Movate est notre symbole tangible du changement, le porte-drapeau de notre nouvel objectif et de notre nouvelle ambition. Les 11 700 membres de Movate sont impatients de continuer à travailler en partenariat avec nos clients internationaux au sein d'une culture plus moderne, fondée sur la diversité, l'excellence et l'orientation vers le client. »

Porté par la croissance de Movate et son engagement ferme à embaucher des talents divers et de premier plan dans le secteur, l'effectif de la société a doublé au cours des trois dernières années. Répondant aux réalités post-pandémiques, Movate a acquis Directly OnDemand, une plateforme de services d'experts en événements, et entretient désormais un réseau de milliers d'experts en événements dans 60 pays parlant plus de 100 langues. Grâce à ces capacités intégrées à l'échelle mondiale, Movate est bien placé pour apporter une valeur ajoutée à ses clients internationaux qui transforment leurs activités en entreprises brillantes et à forte croissance.

Sanjay Chakrabarty, partenaire de gestion de Capital Square Partners, une société de capital-investissement basée à Singapour qui détient une part majoritaire de Movate, a déclaré : « Movate s'est fait une place dans la nouvelle ère des propositions de valeur numérique pour les clients, ce qui a facilité la croissance substantielle de la société au cours des dernières années. La nouvelle identité de marque actualisée représente l'engagement de Movate en faveur de l'innovation et sa passion pour le renforcement des entreprises grâce à une pensée disruptive et des services axés sur les résultats. »

Le rebranding de Movate devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année, date à laquelle l'entreprise dévoilera également son nouveau site Web, www.Movate.com . Pour en savoir plus sur le rebranding, consultez le site www.csscorp.com/Movate .

À propos de Movate™

Movate, anciennement CSS Corp, est une entreprise de technologie numérique et de services d'expérience client qui s'est engagée à bouleverser l'industrie avec une agilité sans limite, une innovation centrée sur l'humain et une concentration constante sur l'obtention de résultats pour les clients. Elle aide les entreprises ambitieuses et axées sur la croissance à garder une longueur d'avance en s'appuyant sur ses 11 700 collaborateurs à temps plein répartis sur 20 sites dans le monde et sur un réseau de milliers d'experts en technologie dans 60 pays, parlant plus de 100 langues. Movate s'est imposée comme l'une des entreprises les plus primées et accréditées par les analystes dans sa gamme de revenus.

