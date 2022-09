CSS Corp reformula marca e torna-se Movate para sinalizar sua transformação

O novo nome, Movate, é uma combinação de "momentum" (impulso) e "innovate" (inovar). Ele representa a filosofia da empresa de ajudar os clientes a conseguir resultados excelentes com rapidez e manter-se à frente da curva do tempo. O nome também destaca a paixão da empresa por resolver desafios complexos por meio das soluções mais inovadoras. O novo logotipo da Movate concretiza esses temas usando uma mistura vibrante de cores em diferentes tons. As cores sólidas refletem os padrões e crenças inabaláveis da empresa, e as cores combinadas representam a flexibilidade da força de trabalho jovem e apaixonada para trabalhar em todos os cenários e localidades dos clientes.

Fundada há 26 anos, a empresa construiu um nicho no setor como fornecedora fidedigna e confiável de CX digital e serviços de TI para algumas das maiores marcas do mundo em segmentos verticais como tecnologia, telecomunicações, jogos, mídia, varejo, produtos embalados e automotivo, para citar algumas. Com fortes raízes em sua longa tradição, a Movate observou um alto crescimento e uma trajetória de mudança nos últimos anos. A empresa tem alcançado consistentemente o crescimento de faturamento de 20 a 30%, o que reflete seu sólido modelo de negócios, que utiliza soluções digitais com uma abordagem orientada por dados para impulsionar experiências impecáveis para o cliente. Ela também está entre as empresas mais premiadas e credenciadas por analistas em sua faixa de faturamento.

Ao comentar sobre a mudança, Sunil Mittal, CEO da Movate, afirmou: "Percorremos um longo caminho nos últimos anos e nos transformamos em uma empresa de tecnologia e experiências centradas no ser humano. Embora nosso negócio tenha evoluído drasticamente para se alinhar às mudanças de necessidades dos clientes e às interrupções do setor, era importante para nós também ter uma identidade que representasse claramente nossa tremenda transformação. Estamos entusiasmados em apresentar um novo nome e identidade da marca que refletem nossa força e visão futura. Movate é nosso símbolo visível de mudança – um porta-bandeira de nosso novo propósito e ambição. Os 11.700 membros da Movate esperam continuar a firmar parcerias com nossos clientes globais com uma cultura rejuvenescida de diversidade, excelência e foco no cliente."

Graças ao crescimento da Movate e a seu firme compromisso de contratar talentos diversificados e líderes do setor, o número de funcionários da empresa dobrou nos últimos três anos. Respondendo às realidades pós-pandemia, a Movate adquiriu a Directly OnDemand, uma plataforma de serviços especializada em trabalhos temporários sem vínculo empregatício, e agora cultiva uma rede de milhares de especialistas no setor, que falam mais de 100 idiomas, em 60 países. Com esses recursos integrados no mundo todo, a Movate está bem posicionada para agregar valor aprimorado a seus clientes globais à medida que eles transformam suas empresas em empreendimentos inteligentes e de alto crescimento.

Sanjay Chakrabarty, sócio-gerente da Capital Square Partners, uma empresa de capital privado sediada em Singapura com participação de controle na Movate, disse: "A Movate criou um nicho para si mesma na nova era atual de propostas de valor orientadas pelo digital para os clientes, e isso facilitou o crescimento substancial da empresa nos últimos anos. A identidade da marca renovada e modernizada representa o compromisso da Movate com a inovação e a paixão por impulsionar as empresas com pensamento revolucionário e serviços com foco em resultados."

Espera-se que a reformulação da marca da Movate seja concluída operacionalmente até o final do ano, quando ela também apresentará seu novo site, www.Movate.com. Mais informações sobre a reformulação da marca podem ser acessadas em www.csscorp.com/Movate.

Sobre a Movate™

A Movate, anteriormente CSS Corp, é uma empresa de tecnologia digital e serviços de experiência do cliente comprometida em revolucionar o setor com agilidade sem limites, inovação centrada no ser humano e foco incansável na melhoria dos resultados dos clientes. Ela ajuda empresas ambiciosas e orientadas para o crescimento em todos os setores a manter-se um passo à frente, aproveitando seus talentos diversificados de mais de 11.700 "Movators" em 20 localidades globais e uma rede de milhares de especialistas em trabalhos temporários na área de tecnologia, que falam mais de 100 idiomas, em 60 países. A Movate tornou-se uma das empresas mais premiadas e credenciadas por analistas em sua faixa de faturamento.

