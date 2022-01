CTEK 'CS ONE' NOMBRADO BEST BUY POR AUTO EXPRESS

En el centro de prueba, Auto Express cronometró el tiempo que cada unidad tardaba en pasar de una batería descargada al 80% de carga, punto en el que un vehículo debería ser capaz de arrancar. También evaluaron cómo se cargaba cada dispositivo, y desde qué nivel; comprobaron si se producían chispas en caso de mal uso y la compatibilidad electromagnética, evaluaron las instrucciones, examinaron los cables, las pinzas y los tipos de batería con los que puede trabajar cada uno y, por último, tuvieron en cuenta el precio.

Auto Express se propuso descubrir qué cargador debería estar en su garaje este invierno porque, como dicen, "tener un buen cargador listo para cuando se necesita ayuda es una precaución que merece la pena".

"CTEK fue el pionero de la carga multimodo, que tantos rivales han adoptado, pero el nuevo CS ONE de 8 amperios... es un poderoso intérprete que ha hecho avanzar el juego una vez más". El listado de Best Buy continúa explicando cómo los modos del CS ONE trabajan en segundo plano para ofrecer lo que la batería necesita, "gracias a la carga adaptativa que detecta el estado, el tamaño y el tipo de batería. Incluso detecta la polaridad, y como ambos cables son negros, no importa la forma en que se conecte. Una app permite acceder a los modos de reacondicionamiento y suministro".

Gary Brown, director de producto para CTEK, dijo: "Estamos muy orgullosos de haber encabezado la tabla de Best Buy de Auto Express una vez más, esta vez con nuestro revolucionario producto CS ONE. Es un grato reconocimiento al enfoque pionero de CTEK en el desarrollo de productos -un enfoque que nos mantiene a la vanguardia de la tecnología de carga de vehículos- y también reconoce la importante innovación y dedicación que ha supuesto el desarrollo de este revolucionario cargador. El CS ONE es, sin duda, el cargador más inteligente que hemos fabricado nunca. Es el único cargador del mundo con tecnología de carga APTO™ totalmente adaptable y es la opción inteligente para los conductores que buscan mantener la batería de su coche en condiciones óptimas, ofreciendo tranquilidad no sólo para el invierno, sino para todo el año".

Lanzado en septiembre de 2021, la tecnología patentada APTO™ de "carga adaptativa" del CS ONE comprueba el tipo de batería que tiene: plomo-ácido o litio (LiFePO4 de 12 V), mide el estado de la batería y, a continuación, suministra el nivel de potencia adecuado para que funcione a su capacidad óptima, ajustándose automáticamente a las condiciones de calor y frío. El CS ONE facilita la carga, con pinzas de polaridad y sin chispas. También cuenta con un indicador de cuenta atrás que muestra el tiempo que falta para que la batería esté completamente cargada y cuándo puede volver a arrancar. La aplicación CTEK, de descarga gratuita, desbloquea funciones adicionales como "RECOND" para restablecer la salud de la batería, "WAKE UP" para baterías de litio (LiFePO4 de 12 V) con protección contra baja tensión (UVP) o para devolver la vida a baterías de plomo-ácido muy descargadas, y "SUPPLY" para convertir el CS ONE en una fuente de alimentación de 12 V.



Adecuado para su uso en coches, motocicletas, vehículos de ocio, furgonetas y barcos, el CS ONE es fácil de usar; no hay que seleccionar ningún modo, sólo hay que conectarlo y el CS ONE hará el resto. Es el cargador, acondicionador y mantenedor de baterías definitivo, que puede dejarse conectado a la batería indefinidamente para garantizar que su vehículo esté siempre listo para funcionar cuando usted lo esté.

