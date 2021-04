CTEK Kehitti Siirrettävän Latausyksikön Sähköautoille

CTEK NJORD GO ON SIIRRETTÄVÄ LATAUSYKSIKKÖ, JOKA MAHDOLLISTAA NOPEAN JA LUOTETTAVAN SÄHKÖAJONEUVOJEN LATAAMISEN USEASSA ERI PAIKASSA. SITÄ VOI KÄYTTÄÄ ETÄOHJAUKSELLA CTEKIN OMAN SOVELLUKSEN KAUTTA.

STOCKHOLM, 1. huhtikuuta 2021 /PRNewswire/ -- Maailman johtava akkuhallintaratkaisujen valmistaja CTEK on kehittänyt uuden NJORD GO -latausyksikön. Kyseessä on tarvittaessa mukana kulkeva 11 kW sähköautojen latauslaite, joka mahdollistaa nopean ja luotettavan sähköajoneuvojen (Electric Vehicle, EV) lataamisen sekä kotona että matkoilla. Latauslaitetta on mahdollista käyttää etäohjauksella CTEK App -sovelluksen kautta. Esimerkiksi latausvirran ja aikataulujen hallinta langattomalla Bluetooth®- tai Wi-Fi-yhteydellä tuo latausyksikön käyttöön joustavuutta.