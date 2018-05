CTI et American Thermal Instruments s'associent pour commercialiser un avertisseur de gel sur les emballages, dans le cadre du processus de la « chaîne du froid »

Les températures inférieures à 0 °C (32 °F) peuvent impacter divers produits tels que les fruits, les légumes, le poisson frais et la viande fraîche, les fleurs, les produits agricoles, l'encre, les produits chimiques, les solvants, la peinture, les échantillons médicaux, les vaccins, les livraisons à domicile de produits alimentaires, ainsi que certains types de courriers ou marchandises.

Cliquez ici pour télécharger les images.

Chromatic Technologies Inc. (CTI) a inventé BlindSpotz™, une nouvelle technologie d'avertissement de gel, en instance de brevet, qui peut être imprimée directement sur un emballage. Si la température de l'emballage devient égale ou inférieure à 0 °C (32 °F), un symbole coloré permanent apparaît sur l'extérieur de l'emballage, pour indiquer rapidement que la chaîne d'approvisionnement de ce produit a été altérée.

American Thermal Instruments (ATI) et CTI lancent en partenariat une technologie d'avertissement en cas de gel, qui peut être imprimée à bas prix sur des emballages individuels pour contribuer à préserver la marque et les consommateurs de produits alimentaires et médicaux, tout en permettant d'importantes économies grâce à la réduction du gaspillage des produits. CTI gérera l'assistance technique de toutes les impressions sur les emballages, tandis qu'ATI gérera la mise en œuvre par les clients du contrôle de la chaîne du froid ainsi que des données à l'appui de ces opportunités.

Il est prévu que la croissance du marché de la chaîne du froid atteigne 293 milliards USD d'ici 2023, soit une augmentation de 54 % par rapport à 2017. Cette croissance est attribuable aux échanges commerciaux internationaux de produits alimentaires périssables, aux avancées technologiques en matière de stockage et de transport réfrigéré, au soutien que l'État apporte au développement infrastructurel du secteur de la chaîne du froid, ainsi qu'à l'augmentation de la demande des consommateurs en produits alimentaires périssables. Par ailleurs, l'expansion des chaînes de vente au détail de produits alimentaires par les multinationales optimisera les échanges commerciaux internationaux, et impactera la croissance du marché de la chaîne du froid.

La technologie actuelle de chaîne du froid permettant d'enregistrer des températures situées entre 4 °C (39 °F) et -4 °C (25 °F) coûte actuellement environ 3 $ par unité. La technologie BlindSpotz™ de détection de gel de CTI coûte quelques centimes par emballage. La capacité de CTI intègre la technologie à un système d'encre qui peut être incorporé au processus d'impression existant pour les emballages. Désormais, plusieurs milliards de lots contenant salades, fleurs, peinture et vaccins médicaux peuvent être individuellement inspectés à des fins de qualité et de sécurité.

Comme l'explique Patrick Edson, directeur du marketing chez CTI : « Toutes les entreprises de conditionnement qui à travers le monde desservent des clients dans le domaine alimentaire, médical et industriel ont depuis récemment accès à un nouveau flux d'innovation qui leur permet d'aider leurs clients à améliorer la qualité, la sécurité, et de créer une meilleure expérience pour les clients. La mise en œuvre de cette technologie nécessite seulement une station d'impression.

« Les prescriptions médicales sensibles aux températures négatives peuvent désormais être expédiées par courrier, et il devient facile pour les patients de s'assurer que le produit n'a pas été exposé à des températures négatives. Cette technologie change également la donne en termes d'économies. Aujourd'hui, aux États-Unis, une seule dose de HepB pour un patient coûte 700 $. Si un hôpital conserve 100 doses dans un réfrigérateur, et que ce réfrigérateur subit une panne qui conduit au gel, l'hôpital doit alors se débarrasser de 70 000 $ de stock. Grâce à l'indicateur de température BlindSpotz™ présent sur chaque flacon, les doses peuvent rapidement être triées et indiquer 'UTILISABLE' ou 'NON UTILISABLE POUR CAUSE DE GEL'. Si l'inspection détermine que seules 10 % des doses ont été altérées, cela représente une économie de 63 000 $ », explique Edson.

Randall Lane, directeur stratégique d'ATI, ajoute : « Un autre défi majeur réside dans la réduction du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, si un camion livre pour 50 000 $ de produits frais, et que la température du chargement est mesurée à -2 °C au cours du transport, la politique interne du client déterminera si le chargement doit être refusé ou réceptionné. Grâce à l'indicateur de gel BlindSpotz™ présent sur les caisses ou les emballages individuels, le camion peut être inspecté et faire l'objet d'un tri.

« Dans le cas de cette expédition, par exemple, la technologie révélera peut-être que 30 % des emballages du camion présentent un risque. Pour autant, le résultat est acceptable. BlindSpotz™ empêche une quantité de produits altérés d'une valeur de 15 000 $ d'atteindre le client, mais préserve également le stock non altéré, d'une valeur de 35 000 $, qui ne sera pas jeté. Ceci réduit considérablement les coûts liés au gaspillage, aux ruptures de stocks, et à la logistique des produits », a ajouté Lane.

Les nombreuses réglementations publiques de la Food and Drug Administration et du Département américain de l'Agriculture exigent un contrôle de la chaîne du froid pour tous les produits alimentaires et médicaments sensibles aux températures. Désormais, la possibilité d'enregistrer des données et d'effectuer des inspections au niveau de l'emballage constitue une amélioration considérable et peu coûteuse du contrôle et des rapports.

D'autres technologies BlindSpotz™ pour les appareils et l'impression sur les colis sont disponibles pour avertir d'une décongélation, d'une hausse de température supérieure aux spécifications de réfrigération, d'une altération par de fortes températures, ainsi que d'une falsification et vérification de la pasteurisation haute pression (HPP).

À propos d'American Thermal Instruments

ATI est l'entreprise vers laquelle se tournent les responsables de la qualité et de la logistique, qui ont besoin d'un leader dans le contrôle de la température, les inspections et le suivi des marchandises. ATI conçoit des solutions sur mesure de contrôle de la température, pour les secteurs qui nécessitent les systèmes de mesure les plus précis. www.americanthermal.com

À propos de Chromatic Technologies Inc.

CTI est le plus grand producteur mondial d'encres thermochromiques, et conçoit d'autres technologies réactives à l'environnement, telles que des réactions photochromiques, des réactions activées par la pression, des réactions irréversibles, des révélateurs, et des réactions de fluorescence dans l'obscurité. CTI est une société innovante au service des plus grandes marques mondiales et imprimeurs d'emballages. www.ctiinks.com

Contact CTI : Patrick Edson Directeur du marketing Chromatic Technologies Inc. 1096 Elkton Drive, Suite 600 Colorado Springs, Colorado 80907 U.S.A. (719) 592-1557 pedson@ctiinks.com www.ctiinks.com Contact ATI : Randall Lane Directeur stratégique American Thermal Instruments 2400 E. River Road Dayton, Ohio 45439 U.S.A. (937) 429-2114 rlane@americanthermal.com www.amereicanthermal.com

Contact médias : Don Shook MERIT Media Relations LLC 3375 E. Tompkins Avenue, # 153

Las Vegas, Nevada 89121 U.S.A.

(702) 260-7600

donshook@cox.net

www.MMRpr.com

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/684108/Vaccine_QR_Code.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/642764/CTI_Logo.jpg

SOURCE Chromatic Technologies Inc.

Related Links

http://www.ctiinks.com